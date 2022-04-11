俄罗斯众议院议长提议撤销反对战争的 “叛徒” 的公民身份

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, a las afueras de Moscú, Rusia, el 26 de octubre de 2020. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin vía REUTERS

俄罗斯杜马或众议院议长维亚切斯拉夫·沃洛丁（Viacheslav Volodin）今天提议剥夺反对俄罗斯在乌克兰的 “特别军事行动” 的 “叛徒” 的公民身份。

“不幸的是，对于这些 '俄罗斯公民' 来说，没有剥夺公民身份和禁止进入我国的程序。但是，当然，这样做是正确的选择，” 他在电报频道上写道。

沃洛丁提到了那些 “悄悄而诡诈地” 就所谓的 “争取和平的斗争” 发表声明的人，但在他看来，他们只是北约国家创作的作品中的演员。

他补充说，一旦履行职责，他们就会收到美国的 “国务院饼干”。

据杜马负责人说，俄罗斯记者玛丽娜·奥夫西亚尼科娃就是这种情况，他打断了主要电视台3月中旬的新闻节目公开发表了反战声明。

Momento en el que Marina Ovsyánnikova irrumpe en el encuadre de cámara con una pancarta en la que se lee "No a la guerra" en inglés seguido del texto en ruso "Detened la guerra. No se crean la propaganda. Les están mintiendo aquí", durante la emisión del noticiero sobre Rusia en el Canal Uno (Channel One/a través de REUTERS) CHANNEL ONE via REUTERS

众所周知，Ovsyannikova将免费为德国报纸《世界报》工作，并在俄罗斯和乌克兰进行报道。

他谴责说：“现在，他将为一个北约国家工作，为向乌克兰新纳粹分子提供武器辩护，派遣雇佣军与我们的士兵和军官作战，并为对俄罗斯的制裁辩护。”

沃洛丁想知道：“如果在美国发生这种情况会发生什么？充其量他们会因为失去所有权利和可能性而让她大吃一惊。”

第一频道编辑Ovsyannikova于3月14日发表声明并挥舞反对俄罗斯在乌克兰的军事进攻的卡特尔，从而中断了晚间新闻（Vremia）的直播。

“对战争不行。结束战争。不要相信宣传。他们在这里对你撒谎俄国人反对战争”，请阅读海报。

俄罗斯司法部门裁定该记者因在没有通知的情况下组织或举办公共活动而有罪，并对她处以30,000卢布（277美元）的罚款。

惩罚战争批评者

Kara-Murza afirma que fue envenenado dos veces, en 2015 y 2017, a causa de sus actividades políticas (Al Drago/The New York Times) AL DRAGO | NYT

他的律师说，克里姆林宫及其在乌克兰的攻势的主要反对者之一弗拉基米尔·卡拉·穆尔扎周一在他家附近被捕。

律师瓦迪姆·普罗霍罗夫告诉国际文传电讯社：“我不到 10 分钟前听说他被捕，我会加入他的行列。”

逮捕的原因尚不清楚，当局也没有立即发表评论，但卡拉·穆尔扎一再批评莫斯科对乌克兰的军事干预。

俄罗斯当局最近收紧了对军事行动批评者的坚持。发布被政府视为虚假的军事人员的信息最高可判处 15 年徒刑。

俄罗斯的干预伴随着对俄罗斯的全面镇压，逮捕了数千名抗议者，关闭了非政府组织，独立媒体和各种社交网络。

40 岁的卡拉·穆尔扎是与 2015 年在克里姆林宫附近遇害的反对派领导人鲍里斯·涅姆佐夫和前寡头转为批评弗拉基米尔·普京总统的前寡头米哈伊尔·霍多尔科夫斯基关系密切的前记者。

卡拉·穆尔扎声称，由于他的政治活动，他在 2015 年和 2017 年两次中毒。

尽管发生了这些事件，但他仍然生活在俄罗斯，许多反对派人士选择流亡，尤其是在去年克里姆林宫首席批评家阿列克谢·纳瓦尼被监禁之后。

（来自法新社和埃菲的信息）

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