弗雷迪·林孔在足球比赛中奉献的壮举

根据Imbanaco Clinic的最新医学报告，对于一位哥伦比亚足球偶像来说，这不是一个轻松的时光，他在周一凌晨在卡利市乘坐公共交通巴士旅行时撞上了车辆，他的预后是保留的前玩家被关押在哪里。

这位 55 岁的前足球运动员曾担任体育评论员，曾在 2019 年担任 Millonarios 掌舵人时曾担任豪尔赫·路易斯·平托的教练组。

当听到弗雷迪·尤西比奥·林孔（Freddy Eusebio Rincón）的名字时，记忆可以追溯到意大利90，当时他在比赛的痛苦中打进了平局的进球，这是国家足球的历史性成绩之一。

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哥伦比亚队在缺席 28 年后重返世界锦标赛，留在由南斯拉夫、阿拉伯联合酋长国和当时世界亚军的强大的德国组成的 D 组。

确切地说，由弗朗西斯科·马图拉纳（Francisco Maturana）领导的小组赛的最后一场比赛是条顿队。Tricolor来自首次亮相时击败阿联酋航空和击败南斯拉夫，因此它必须取得不错的成绩才能至少获得最佳第三名的资格。

这场比赛非常接近，但在88岁时，欧洲人离开并通过皮埃尔·利特巴斯基开立了账户，这使获得第16轮资格的愿望变得复杂。但是，哥伦比亚在弗雷迪·林孔的卡洛斯·埃尔·皮贝·瓦尔德拉玛（Carlos el Pibe Valderrama）的大力协助下取得了史诗般的成就，弗雷迪·林孔的长腿通过双腿中间定义了博多·伊尔格纳。

在庆祝这一历史性目标实现30周年之际，弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）宣布，这是他永远不会忘记的时刻，因为这对该国意味着什么，由于那几年经历的困难局势，该国需要胜利。

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