古巴独裁政权再次逮捕了白衣女装领袖伯塔·索勒

古巴持不同政见者伯塔·索勒（Berta Soler）、反对派运动 “白衣女士” 的领导人伯塔·索勒和她的丈夫、持不同政见者安吉尔·莫亚（Angel Moya）在哈瓦那连续第十二个星期天被卡斯特罗独裁政权特工逮捕后，于周一早些时候获释。

莫亚在他的Facebook帐户上报道说，他和Soler于周日上午10点45分被捕，“在离开位于哈瓦那附近的Las Damas de Blanco国家总部时被国家安全和国家警察的联合镇压部队逮捕”。劳顿。

莫亚解释说，两人都被带到瓜纳巴科阿和科托罗市的警察部队，他们分别处以150古巴比索（按官方汇率计算相当于6.25美元）的罚款，并在周一凌晨两点后不久获释。

自从1月份宣布与疫情爆发前一样，他们将再次走上街头，这次是在去年7月11日的抗议活动中被捕的人以来，每个周末都被捕。

白衣女子运动是由75名持不同政见者和独立记者的女性亲属组成的，他们是在古巴政权的一波被称为 “黑春” 的镇压浪潮之后于2003年3月被捕并被判处高刑的。

Berta Soler y su esposo Ángel Moya fueron detenidos arbitrariamente en La Habana

这些囚犯的妻子、母亲和其他亲属开始了一系列周日游行，呼吁释放他们，并成为异议的象征。2005年，《白衣女士》获得了欧洲议会颁发的萨哈罗夫良心自由奖。

欧洲联盟 (欧盟) 以及人权观察和大赦国际等非政府组织批评了这一逮捕浪潮，称之为政治性的。

古巴当局则声称他们是反革命分子，他们奉美国的命令企图侵犯国家主权。

上周，囚犯捍卫者组织（PD）报告说，古巴目前有1,027名政治犯，其中大多数（894人）是去年7月反对派示威活动造成的。

该组织每月公布加勒比岛上的政治犯名单，该组织报告说，这些被拘留者和罪犯中有38人是未成年人，是13岁中最小的一个，其中42％被指控犯有煽动叛乱罪。

与去年相比，他们指出，去年4月开始时有140名政治犯，在7月11日的抗议活动之后，这一数字显着增加，当时成千上万的人走上街头抗议米格尔·迪亚兹·卡内尔（MiguelDíaz-Canel）的独裁统治，呼喊 “自由”。

La ONG Prisoners Defenders reportó que en este momento hay más de mil presos políticos en Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa)

囚犯捍卫者（PD）坚持认为，在 2021年的抗议活动中，有5,000多人被捕，1,500多人受到刑事起诉。

从2021年4月1日至2022年3月31日，该组织总共谴责了1,204名政治犯。

囚犯捍卫者不断谴责古巴的政治局势，上周在向联合国禁止酷刑委员会和酷刑问题特别报告员提交的一份报告中指责古巴政权在联合国对岛上的 “政治犯” 进行 “酷刑”。

（来自 EFE 的信息）

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