撤销授权赢得了全民协商：多达1,020万墨西哥人参加

CAMPECHE, CAMPECHE, 28JUNIO2021.- Mediante una campaña informativa morenistas invitaron a la ciudadanía a participar y votar en la consulta popular “#JuicioSiImpunidadNo" para que los Ex Presidente de México sean enjuiciados por diversos delitos, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari. La consulta inicia el próximo 1 de agosto donde se espera que salgan a votar 37 millones de mexicanos. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

4月10日星期日，举行了撤销授权协商活动，旨在了解墨西哥人民是否希望总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）继续担任他当选的职务，尽管公民参与不足以具有约束力，但值得注意的是它比去年的全民协商大得多.

正是国家选举研究所（INE）对这次协商活动做出了官方估计，这促使共和国广大选民做出了可能的回应，并表明，与2021年全民协商相比，墨西哥人发表意见的次数增加了三倍无论总统留下还是要离开。

根据官方数据，在组成国家统计局选民名册的9200万82.3万216名公民中，有17.0％至18.2％参加了民意调查。这意味着，有1570万至1880万人投票，其中绝大多数人批准了AMLO作为联邦行政首长的永久身份。

国家统计局认为，投票支持洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）离任总统的比例在6.4％至7.8％之间，同样，弃权率从1.6％到2.1％不等，而表示批准的比例在90.3％至91.9％之间，这就是为什么这些数字赞成总统的原因。

全民协商提议对墨西哥前总统展开调查，以便无论如何能够对他们提起司法诉讼，相比之下，这次调查净共有6 663 208名公民，减少了多达1 020万人。

开发中的信息