撤销授权：全民协商获得的选票多于福克斯、卡尔德隆和安纳亚

撤销AMLO授权的日子结束了，随之而来的是所谓的快速计数产生的第一批数据。根据国家选举研究所（INE）的初步估计，总共有17％和18.2％的选民参加了投票，以行使撤销授权。

这意味着墨西哥和国外的投票率从1570万增加到1880万人，其中90％以上的选民投票支持安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔继续任职。

这些数字表明，公民参与不仅大于里卡多·安纳亚和何塞·安东尼奥·米德在最近一次墨西哥总统选举中累积的选票，而且还超过了批准AMLO执政至2024年的选票。

在 2018 年的联邦选举中，里卡多·安纳亚·科尔特斯作为国家行动党、民主革命党和公民运动联盟的旗手参加了选举，他将自己置于安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔之下。

(FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO) Misael Valtierra

总的来说，这位政治家赢得了总票数的22.27％，即1200万61万张120张选票，其中P AN的数字为996万514张，珠三角的选票仅为602万715张，MC的1万1万891张。

何塞·安东尼奥·米德·库里布雷纳（JoséAntonio Meade Kuribrena）也发生了同样的情况，他得到了PRI，墨西哥绿色生态学家党和新联盟之间的联盟的支持，他赢得了总共16.40％的最终选票。

也就是说，在PRI的计算中，有700万67.7万180 万，PVEM的1万5万480美元，新联盟的计算只有561,193，远低于安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔和莫雷纳领导的联盟。

数据甚至表明，参与率超过了国家行动党的费利佩·卡尔德隆和比森特·福克斯在2000年和2006年赢得各自的民主进程时获得的选票。

Ricardo Anaya y su coalición encabezada por el PAN obtuvieron menos votos en 2018 que la revocación de mandato FOTO: OLEGARIO CABRERA /CUARTOSCURO.COM Olegario Cabrera (Temo Moreno) | Olegario Cabrera (Temo Moreno)

第一位实现权力交替的反对党总统维森特·福克斯·克萨达以总共1500万张989,636张选票支持变革联盟，而费利佩·德·赫苏斯·卡尔德隆·伊诺霍萨仅以1500万张284张选票赢得了同样的胜利，这个数字低于他的前任。

国家复兴运动全国主席马里奥·德尔加多甚至注意到了这些数据，他指出：“今天，President @lopezobrador_ 凭借三分之一的广场，赢得的选票超过了民主叛徒维森特·福克斯的选票，比费利佩·卡尔德隆在偷走总统职位时赢得的选票还要多。”“Tengan 这样学习” 和 “我们是AMLO的百万富翁”。

但是，根据《联邦撤销授权法》和《墨西哥合众国政治宪法》的规定，这种参与结果还不到 40％，因此其行使将不具有约束力或产生直接的政治影响.

Vicente Fox obtuvo menos votos que la Revocación de Mandato FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

另一方面，与全民协商提议对墨西哥前总统展开调查，以便无论如何能够对他们提起司法诉讼相比，这项工作的净参与人数为6,663 208名公民，减少了多达1 020万人人们。

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