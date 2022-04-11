撤销授权：“具有巨大潜力的新型文书”

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

墨西哥人本周日押注安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）继续担任该国总统，以撤销授权磋商, 尽管公民的参与率没有达到20％，因此不会具有约束力，但他确实强调说，参与率大大高于去年的全民协商。

国家选举研究所（INE）主席洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）报告说，参加民意调查的选民中有 90.3％至91.9 ％投票赞成总统在剩余的三年任期内继续任职，而6.4％至7.8％ 的人倾向于撤销总统职务。

伊比利亚美洲莱昂大学的学者O@@ thón Partido Lara认为，星期日是有用的，因为它是一种新颖的工具，在很少有国家付诸实践。

“我认为它有很大的潜力，但也很难想象像这样的乐器能够以很高的投票率首次亮相。你无法将这种做法与宪法选举相提并论。它们的体制结构具有不同的特点。例如，在之前关于起诉总统的磋商中，我们确实看到了重大进展。”

Más del 90% de los votantes respaldaron a AMLO (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

墨西哥国立自治大学拉丁美洲研究的医生认为，尽管联邦政府和国家选举研究所（INE）之间引起了很多关注，但每个人都应该被允许自由表达自己的赞成和反对。

“有一个有趣的矛盾，它们是公共利益的机构，因此很难建立参与机制。我认为，将来应该考虑或重新考虑国家统计局是唯一可以传播这种撤销授权的机构”，他解释说。

这位专家说，撤销授权的行使能否获胜，这在很大程度上取决于总统在2024年选举后的意愿以及政治力量的结盟。“合法性始终是一个无形的要素，对政府来说非常重要。有人想知道，如果前几年进行这种练习会发生什么。”

他认为值得热情而且在墨西哥民主中非常重要的一点是，所有这些进程 “使他们成为公民，有些志愿者放弃了自己的一天去做这种事情。国家统计局属于公民，公民也这样做，这对我们的政治制度来说是一件非常健康的事情”。

Lorenzo Cordova (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

关于国家统计局与洛佩斯·奥夫拉多尔总统之间的分歧，Partido Lara 说，“预算问题，因为他们对预算应该花多少钱有不同的计算。”

“我认为还有一个问题不是来自本届政府，而是很久以前关于议会议员的高薪问题。我认为这一点是有道理的。民主的一个问题是它非常昂贵。”

他说，显然存在政治紧张局势，因为国家统计局主席洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）将在莫雷尼斯塔总统的六年任期结束前离职。

“任命新的主持人会引发政治紧张局势，这也是因为AMLO提出了他们将通过某种直接机制当选的想法。我们正处于政治变革的复杂时期，” 他总结道。

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