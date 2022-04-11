检察官办公室指控马瑙雷市长拥有违规行为

4月10日，总检察长办公室宣布，它对马瑙雷市长拉瓜希拉市长胡安·何塞·罗伯斯·胡利奥（Juan JoséRobles Julio）提起诉讼，指控他们在登记和就任该时期（2020-2023）的市政当局时存在违规行为。

监管机构试图确定尽管据称与卡洛斯·阿图罗·罗伯斯·胡利奥（2018-2021 年）有二级血缘关系（兄弟），但这位前总统是否因担任拉瓜希拉大学校长的卡洛斯·阿图罗·罗伯斯·胡利奥（2018-2021 年）而没有能力担任公职的理由在他当选市长之前的几个月。

鉴于@@ 这些事实，在拉瓜希拉行政法院于2021年1月15日作出并经国务委员会确认的判决中，胡安·何塞·罗伯斯·胡利奥当选为马瑙雷市市长被宣布无效，并由认可的计票委员会授予的证书他本人被命令取消职务。

就该实体而言，前总统违反了2000年第617号法律第37条第4款，该款规定：“他不得登记为候选人，也不得当选，也不得被任命为市长或区长：(.) 4.与在选举前十二（12）个月内在各自市政当局（...）行使行政权力的官员有二级血缘关系（...）的任何人'。

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在这个程序阶段，被调查者的可能过失被暂时归类为非常严重的、明显违反强制性规则的严重过失。

拉瓜希拉地区检察官办公室表示，在调查阶段结束后，档案将送交指定推进纪律审判的办公室，在此之前，诉讼主体可以提交免责声明、免费版本，并提供和/或要求提供证据和诉状，如果他们认为是适当的。

检察官办公室的其他行动

公共部在2016-2019年期间向前圣马丁议员塞萨尔、埃拉尔多·昆特罗·希门尼斯、费尔南多·冈萨雷斯·纳瓦罗、赫尔曼·基诺内斯·瓦莱罗和威尔默·阿里亚斯·希门尼斯发表了反对声明，理由是他们涉嫌在选择市政官员方面存在违规行为。

北桑坦德省奥卡尼亚省检察官办公室正在对此进行调查，因为2016年担任该公司董事会成员的前官员与全国理事会联合会（Fenacón）签署了一项协议，以支持这一选举，但显然没有符合该实体依法要求的要求。

根据调查，Fenacón似乎不是一所大学或高等教育机构，也没有专门挑选人员，因此据称它不符合支持选举市政官员的合适性和经验的条件。2016 年至 2020 年期间。

对于监督机构来说，前官员可能违反了道德、经济、透明、客观选择和行政职能责任的原则。对于这些事件，检察官办公室将受调查人员的所谓行为描述为犯下的非常严重的罪行，是非常严重的过失。这四名前工作人员如果提出要求，可以要求以免费版本听取意见。

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