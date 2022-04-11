秘鲁国家队：鉴于 2022 年卡塔尔世界杯前的复活，安德烈·卡里略的复苏

秘鲁国家队在南美预选赛中获得了第五名，这使它获得了 2022年卡塔尔世界杯前季后赛的一席之地。从这个意义上讲，取得这一成就的主要堡垒之一是安德烈·卡里略（AndréC ar rillo），他在与乌拉圭人的比赛中受了重伤，并将在未来几个月内退出。但是，就其复苏而言，将会有新的发展。

根据秘鲁 ESPN 的记者古斯塔沃·佩拉尔塔的说法，“ 库莱布拉” 将由他目前的俱乐部沙特阿拉伯的 希拉尔 派往 欧洲，以治疗左膝，他患有扭伤。 前往旧大陆的原因是什么？好吧，考虑到您的团队希望尽快提供它，那么将有一个拥有最高技术的专属场所来治疗身体该部位的问题。

“ESPN 秘鲁 F 队的信息： 根据希拉尔的决定，安德烈·卡里略将前往欧洲，在专门的高科技膝盖受伤中心接受治疗。 他的俱乐部希望他尽快康复，这将有助于他获得复活，” 这位传播者通过他的Twitter帐户说。显然，这也将使全国选手受益，因为他需要卡里略在6月13日在卡塔尔多哈举行的repesca比赛中处于最佳状态。

Publicación del periodista Gustavo Peralta sobre recuperación de André Carrillo.

受伤时间

回想一下，这位国家进攻者在蒙得维的亚与 “charrua” 队的比赛中受伤。就在下半场， 罗德里戈·本坦库尔（Rodrigo Bentancur）在一场比赛中将球开到对手区域时，他干净地把球拿走了，尽管刷球会破坏球的稳定 。当时，秘鲁人用严重的痛苦姿态屈膝，所以他不得不换成圣地亚哥·奥尔梅诺。

根据联邦警察局的一份声明，第二天，他在利马的一家当地诊所进行了核磁共振扫描，确定他的左膝前十字韧带扭伤。

最初，人们认为伤势大约需要3到4个月，这使得在与澳大利亚或阿拉伯联合酋长国的比赛中公平或几乎不可能。但是，随着俱乐部的决定，希望时间可以缩短，参加世界杯的重大承诺也不会丢失。

秘鲁进攻者安德烈·卡里略在2022年卡塔尔预选赛秘鲁对乌拉圭的比赛中左膝受伤

对秘鲁的重要性

在当前的预选赛中，安德烈·卡里略一直是 “白色” 罗哈最重要的足球运动员之一。仅次于克里斯蒂安·库埃瓦（Christian Cueva），他是14场比赛中获得3分的第二名最佳射手，与进攻三叉戟的其他组成部分詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）相同。此外，他的体力和不断到达对手区域的能力使他成为任何一支球队的危险球员。

这就是为什么 “双色” 教练里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）希望为复活而选择是或是。“ 我们认为安德烈·卡里略能做到。“老虎” 在新闻发布会上证实，我们相信时代会给他，以便他能 在那里。

André Carrillo bajo la marca de Rodrigo Bentancur en el Perú vs. Uruguay de Montevideo. | Pool via REUTERS

复活之前在西班牙集会

在没有官方宣布的情况下，秘鲁国家队将前往西班牙（巴塞罗那或穆尔西亚）集中注意力并进行一场友谊赛，这将使他们在面对repesca比赛时有一些射门。这将在5月底至6月初举行。它同时在卡塔尔这一事实使其成为一个有利的目的地，并且与中东国家有直接联系，并且为了避免身体磨损，一些参与者有可能直接加入而不是来秘鲁。

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