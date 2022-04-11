Mayra Goñi 再也做不到了，她含泪地澄清了自己在美国的所作所为。美国：“它们损害了我的形象”

梅拉·戈尼（Mayra Goñi）决定回应她的照片出现在美国A1女孩页面社交媒体个人资料 “Goddesses 305” 上后受到的批评。这是 Amor y Fuego 报告的一部分，他们在报告中提到了这位年轻女子应该在那个国家做什么。这位艺术家含泪地要求不要听那些仅通过评分来损害她形象的节目。

这位女演员兼歌手感到遗憾的是，她无法在gringo土地上从事自己的职业，因为她正在处理文件，而且在一切都井然有序之前，她无法返回秘鲁。

“自从我开始唱歌和当演员以来，我一直以干净的职业生涯而闻名。感谢上帝，我从来没有缺少工作，有些小说比其他小说更引人注目，但是直到疫情开始之前我才停下来，” 模特说。

这位年轻女子解释说，疫情爆发后，她决定出国旅行以开辟一条新的道路，尽管那意味着要远离家人。

“一开始很困难，我感觉越来越好，对自己的空间更加自在，感谢上帝提供的机会，有牺牲， 除非他们允许我回国，否则我无法回到自己的国家。同时，我之所以成为有影响力的人，是因为我必须以某种方式创收 ，因为我有积蓄，但我也不会花我的积蓄，” 他强调说。

Mayra Goñi fue víctima de acosos sexual en Miami. (Foto: Instagram)

MAYRA GOÑI 泪流满面为自己辩护

当她解释说自己从很小的时候就开始工作并且母亲教她如何省钱时，玛雅拉·戈尼（Mayra Goñi）忍不住要挣钱，在眼泪中，她说自己对自己的形象被弄脏感到非常生气。

“他们没有意识到自己会影响某人的形象，我觉得他们没有赋予我权力，而是秘鲁人的帮助，我感觉不 到 ，'嘿 mayrita 对你有多好'，相反，他们抹黑了我的形象，这对我来说很难建立所有这次不需要任何人来实现我的梦想，因为我有才华，” 他说。

“不得不哭泣让我很生气，因为我已经厌倦了它，厌倦了关于我的事情，不得不说，我是不听的坚强者。 。有人猜测事情很生气，对不起，对不起，但我很坚强，但是事情变得一发不可收拾...”，这位年轻女士继续说，不幸的是，她接受了他们对她的评价，即使她不愿意，她也震惊了她。

Mayra Goñi 无法比在美国做得更多，用眼泪澄清一下。美国是一个有影响力的人。（视频：Instagram）

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