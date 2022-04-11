马里奥·萨恩斯对维多利亚·萨拉斯因杀害妇女而被判处 45 年徒刑做出了反应：“国家制造罪魁祸首”

滑板手马里奥·萨恩斯因裁定自己犯有杀害维多利亚·萨拉斯的女性罪而被判处四十多年徒刑，维多利亚·萨拉斯被发现2017 年在他房间的酒店里。

通过墨西哥城司法部长办公室（FGJCDMX）宣布，检察官办公室在 40多个程序日中提供的证据允许检察法院对Saenz作出判决。

总的来说，他们对2017年9月在特拉尔潘市长办公室发生的严重杀害妇女罪负有刑事责任的男子判处了最高45年的监禁。

Mario Sáenz se dijo inocente del delito que se acusa y criticó a las autoridades (Foto: Instagram / @mariosaenzoficial)

附属于副检察官办公室的检察官办公室代理人加强了对该人的指控，因此，这位前运动员将留在南方男子预防监狱，必须支付损失赔偿金。

当地媒体在最后一次听证会后报道说，这笔款项将支付485,000比索，以支持维多利亚·萨拉斯（Victoria Salas）杀害女性的间接受害者。

在调查文件夹中，确定现在被定罪的人用锋利的武器袭击了受害者；后来，他把尸体留在了他们俩都住的房间的浴室里。

Mario Sáenz fue identificado por los trabajadores del hotel como el acompañante de Victoria Salas en el lugar de los hechos, pero él aseguró que se le poncharon las llantas el día de los hechos por lo que no pudo estar ahí (Foto: Instagram / @mariosaenzoficial)

通过马里奥·萨恩斯（MarioSáenz）的官方社交网络，特别是在Instagram上，这位家庭和滑板后卫声称他 “因未犯的罪行而被判错误判刑”。

此外，他们还指责国家和相应当局 “捍卫女性杀人罪” 和 “制造罪魁祸首”，其中这位前运动员脱颖而出，“而真正的杀害女性行为仍然免费。他们强调说：“这句话不公正。”

他们几天前在社交网站上写道：“今天是马里奥·塞恩斯为他没有犯下的罪行付出代价，但是明天可能是你在没有犯罪证据的情况下被挑出来，在一个保护杀害女性并相信虚假罪魁祸首的国家被虚假指控判刑。”网络。

El ex deportista fue sentenciado por el asesinato de su novia en un hotel de Tlalpan, aunque a través de las redes sociales se dijo inocente (Foto: FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM) Graciela López | Graciela López

他们本来会向当局提供的证据包括DNA测试，地理位置测试以及谋杀前后关键地区的录像，以及指出与判决相反的证人。

“这句话不公正。马里奥，我们将继续为你的自由而战。” 他们写道，留下了寻求紧急方法扭转自由的可能性，例如迅速对判决提出上诉。

维多利亚·萨拉斯被发现在她位于特拉尔潘的名为 Novo Coapa 的旅馆房间里，淋浴间和喉咙被割开。第一个嫌疑人是马里奥·萨恩斯（Mario Sáenz），她的男友和著名的CDMX滑冰运动员。

根据她母亲对媒体的说法，维多利亚开始了与马里奥的生日庆祝活动。正如他在短信@@ 中告诉母亲的那样，他们一起去了莫雷洛斯州的 Cocoyoc，然后回到了 CDMX。

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia | Andrea Murcia

马里奥是第一个嫌疑人，他甚至在维多利亚·萨拉斯醒来时被捕，但他被释放了。据称，根据他提供的证据，在他与一位朋友一起杀害女性的那天，他有四个轮胎被撞掉，甚至去投诉。

此后，马里奥在逃了大约一年半，直到2019年3月30日，他自愿向首都当局投降，首都当局完成了逮捕令并将他转移到北监狱。

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