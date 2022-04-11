Korina Rivadeneira 和 Mario Hart 透露了他们第二个孩子的名字：他会以父亲的名字命名吗？

今年 4 月 11 日，马里奥·哈特和科琳娜·里瓦德内拉将在 E n Boca de Todos 的场景中参加一系列问答。经过漫长的选择，这对幸福的夫妻终于透露了他们要给第二个孩子起的名字。

如您所知，自从得知委内瑞拉妇女怀有一个男孩以来，这位前现实男孩就一直没有停止表达自己的意思当他知道自己可以给他起同样的名字时会感到激动；但是，他的妻子曾多次指出，她不确定要给自己的小男孩起名为 “马里奥”。

“如果是的话，第二个孩子会叫马里奥，说实话还是说谎？”，问图拉·罗德里格斯（Tula Rodríguez），很少有人期望这两个人会前进到真理这个词，从而证实了他们的第一个男性孩子将以马里奥的名字命名。

这位汽车司机说：“这是他第一次现场接受它，很好，这已经成为现实，” 他的孩子的母亲补充说：“我看到他对此感到非常兴奋。我已经抵制了不可能的事情，但你再也做不到了。 他将被称为马里奥，仅此而已。”

这个消息引起了现场所有人的惊喜，他们毫不犹豫地向Esto es Guerra的前成员表示祝贺，并指出他实现了自己的目标，因为从一开始他就想给即将出生的长子起同样的名字。

回想一下，这对夫妇在2月14日透露，他们将通过招标帖子在社交网络上第二次成为父母，让包括哈特·里瓦德内拉家族在内的所有追随者都感到惊讶。

马里奥·哈特和科琳娜·里瓦德内拉透露了他们第二个孩子的名字。视频：美国电视台

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