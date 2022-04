胡安·奥索里奥保证，维森特·费尔南德斯生物系列的压力将他送往医院

《最后的国王:人民之子》已成为电视制作史上有关墨西哥歌手或演员的最具争议的传记系列之一,这些传记片已成为墨西哥人的首选形式。面对丑闻和争议,胡安·奥索里奥(Juan Osorio)面对试图不通过丑闻和争议而坚定不移,在他的第一个赛季结束后的几天,他因一个非常危险的睾丸中的囊肿住院。

现在,在恢复健康并为第二个赛季做准备之后,他与各种媒体举行了一次会议,这些媒体毫不犹豫地向他询问发生了什么事,自4月3日起在医院里分享了一些照片,并在表演协会的追随者和朋友中敲响了警钟。现在,制片人保证,尽管囊肿出乎意料,但生物系列产生的所有压力都在一定程度上影响了他的健康状况和去医院的就诊。

“嗯,那是睾丸中的囊肿,非常危险。我认为这加起来是一切,我认为这也与你所生活的事物有关,最重要的是我在该系列中所承受的压力,因为我不会否认这是一项非常艰巨的工作,同时也是小说《La Herencia》的工作,但是你不会停止拥有压力”,他在墨西哥城剧院戏剧的红地毯上说。

Osorio se encuentra produciendo al tiempo 'La herencia' y 'El último rey' Foto: Captura de pantalla

大约在第二季,情节剧的制作人,例如《幸运的家庭》,《Together The Heart Is Never Is Never Wiss》和《因为 L ov e Sends》不想提及很多细节,因为他只是确认这部电影正在进行中,尽管在各种媒体上它已经开始流传将播放有争议的剧集:

“为了了解人们在第二季的反应,我认为他们所说的话在某种程度上是公开的(关于维森特);就罗德里戈(Fernández)而言,全体观众都知道他是家庭的一员,住在牧场上,这是无法隐藏的。最热门的事情之一是看看维森特发现帕特里夏怀孕时的反应如何,那是一段艰难的时期,我们将看看他是如何应对库基塔和她的孩子们的,” 奥索里奥告诉一家全国性报纸。

La bioserie no es aprobada por la familia (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Chris Pizzello/Invision/AP

关于著名系列与费尔南德斯王朝有关的主要法律问题,胡安·奥索里奥说,尽管该项目对他完全感兴趣,但他对此没有意见,因为他的事只是生产。“看看什么是合法的,我不分享或参与,或者任何东西。我的工作是制作,我非常高兴地做到这一点。

几周前,在第一集首映前,多娜·库基塔·阿巴卡(DoñaCuquita Abarc a)向她保证,她并不孤单,因为她拥有所有这位墨西哥歌手的真正粉丝的支持,他们无条件地保护了她,因为那是 El Rey 想要的。她还补充说,她完全信任墨西哥的法律,因此尽管整个季节都在播出,但不允许他们以丈夫的身份和名字获利。

La segunda temporada tendrá más controversia Fotos: Cuartoscuro

就其本身而言,T elevisa也分享说,它从未收到过司法通知,禁止 El Último Rey:El Hijo Del Pueb lo在全国范围内播出,因此,尽管有传言称第二季可能会取消,但一切都会按计划进行。

继续阅读: