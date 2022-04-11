如何开始与COVID一起生活，这个问题使欧洲的专家产生了分歧

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

对于英国的许多人来说，疫情似乎已经结束。

口罩要求已被放弃。免费大规模试用已成为过去。自2020年春季以来，人们首次可以在国外度假，而无需订购诊断测试或填写冗长的表格。

尽管在欧洲、美国和其他地方迅速传播的温和但传染性最强的亚变异体 omicron BA.2 的推动下，英国的感染率在 3 月份激增，但这种自由感仍然很普遍。

随着冠状病毒限制的解除，英国的局势可能是其他国家等待的情况的预览。

最近几周，法国和德国的感染人数也出现了类似的增长，英国和法国的住院人数再次增加，尽管每日死亡人数仍远低于疫情期间其他时期的数字。

在美国，越来越多的美国人在家接受检测，因此官方病例数可能远低于实际数字。新感染者中有演员和政治家，他们经常受到考验。几位政府成员、众议院议长、南希·佩洛西、百老汇演员以及新泽西州和康涅狄格州州长都经检测呈阳性。

Gran Bretaña destaca en Europa porque abandonó todas las medidas de prevención en febrero, incluido el aislamiento obligatorio para los infectados. REUTERS/John Sibley REUTERS

英国之所以在欧洲脱颖而出，是因为它在 2 月份放弃了所有预防措施，包括对受感染者进行强制隔离。总理鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）的保守派政府决心坚持其 “与COVID共存” 的计划，但专家们对该国是否管理得很好存在分歧。

一些科学家说，现在是时候接受 “感染COVID” 意味着像对待季节性流感一样，可以容忍日常生活中一定程度的死亡和并发症。其他人则认为，英国政府取消限制的速度太快也为时过早。他们警告说，尽管疫苗接种率很高，但死亡人数和住院人数可能会继续增加，因为尽管疫苗接种率很高，但现在仍有更多的 55 岁及以上人群（最有可能出现严重的 COVID-19 疾病）被感染。

国家卫生局首席医疗官斯蒂芬·波维斯说，医院再次承受压力，既有病毒患者，也有大量受感染工人的伤亡。

利兹大学医学教授斯蒂芬·格里芬说：“对这种伤害程度闭上眼睛并不是病毒感染，恰恰相反。”“如果没有足够的疫苗接种、通风、口罩、隔离和证据，我们将继续生活在并发症、疾病以及可悲的是死亡之中。”

其他人，例如东英吉利大学医学教授保罗·亨特，对政府政策的看法更好。

他说：“我们还没有（COVID-19）危害性降低的地步（...），但我们经历了最糟糕的时期。”他说，一旦疫苗接种率达到很高，维持社交距离之类的限制就没有什么价值，因为 “最终它们永远无法预防感染，只会延迟感染，” 他说。

Más de 100.000 personas en Francia daban positivo al día pese a la brusca reducción de pruebas, y el número de pacientes del virus en cuidados intensivos subió un 22% la última semana. REUTERS/Tingshu Wang REUTERS

英国统计机构估计，截至3月底，英国有近500万居民（占13分之一）感染了该病毒，这是该机构报告的最高数字。另一方面，伦敦帝国理工学院的REACT研究表示，其数据显示，该国3月份的传染率比1月份的首次欧米克龙峰值高出40％。

传染率如此之高，以至于航空公司不得不在繁华的复活节期间取消航班，因为病假的工人太多。

在大多数欧洲国家取消限制之后，法国和德国也出现了类似的增长。尽管检测数量急剧减少，但法国每天仍有超过10万人检测呈阳性，上周接受重症监护的病毒患者人数增加了22％。

总统伊曼纽尔·马克龙的政府渴望鼓励参加四月份的选举，但没有考虑任何新的限制。

在德国，传染率在最近达到峰值后有所下降。但是，卫生部长卡尔·劳特巴赫（Karl Lauterbach）在宣布结束对感染者隔离的决定仅两天后就推翻了这一决定。他说，该计划将给人一种 “完全错误” 的印象，即 “疫情要么已经结束，要么病毒的危害性比过去想象的要小得多。”

在美国，乔治敦大学和约翰·霍普金斯大学的疫情使这些校园恢复了口罩规定，而那些负责任的人则寻求隔离空间。

“Vivir con el COVID, para mí, debe imitar vivir con la gripe”, dijo Julian Tang, un destacado virólogo. EFE/ Bienvenido Velasco EFE

在欧洲，只有西班牙和瑞士加入了英国，取消了对至少一些感染者的隔离要求。

但是，许多欧洲国家减少了大规模检测，这使得了解该病毒的流行情况变得更加困难。英国本月停止分发免费家庭试用。

莱塞斯特大学的首席流感病毒学家朱利安·唐说，尽管制定监测计划来监测新变种和更新疫苗很重要，但各国在没有强制性限制或大规模检测的情况下管理流感。

唐说：“最终，COVID-19 将像流感一样安定下来，变得更加流行和季节性。”“对我来说，与COVID一起生活必须模仿感染流感。”

剑桥大学病毒学家拉文德拉·古普塔（Ravindra Gupta）更加谨慎。他警告说，COVID-19 的死亡率仍远高于季节性流感的死亡率，该病毒会导致更严重的疾病。他本来希望 “更温和地解除限制”。

他补充说：“没有理由相信新变种不会更具传染性或更严重。”

（来自美联社的信息）

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