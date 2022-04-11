德国媒体雇用打断国家新闻的俄罗斯人

（彭博社）德国媒体Welt聘请了Marina Ovsyannikova，这位记者上个月以反战抗议活动打断了俄罗斯电视台收视率最高的新闻节目，这是对弗拉基米尔·普京总统入侵乌克兰的不寻常的公众批评。

母公司阿克塞尔·斯普林格证券交易所周一发表的一份声明称，现年 43 岁的奥夫西亚尼科娃将担任《世界报》及其俄罗斯和乌克兰电视频道报道的独立记者。

Ov

syannikova 是俄罗斯国家频道第一频道的制片人，当时她用海报要求结束战争打断了她的标志性新闻节目 Vremya。她被拘留了14个小时，并被罚款30,000卢布（370美元）。

自2月战争爆发以来，克里姆林宫对媒体采取了强有力的措施。俄罗斯几乎所有独立媒体都被迫关闭或迁往国外，而当局则禁止Facebook和Instagram，以控制对信息的访问。

普京的盟友维亚切斯拉夫·沃洛丁（Vyacheslav Volodin）周一在他的电报频道上发表的帖子中表示，撤销被认为是 “叛徒” 的人的公民身份是 “正确的”，特别提到奥夫西亚尼科娃和他的新作品。他说，现行法律不允许撤销公民身份或禁止入境。

根据阿克塞尔·斯普林格的说法，会说俄语和英语但不会说德语的奥夫西亚尼科娃周一在韦尔特的网站上发表了一篇文章，称他举行抗议是因为 “道德原则比幸福、安宁和有序的生活更重要。”

他写道：“乌克兰的战争是无可挽回的地步，沉默不再是一种选择，” 他补充说，他在社交媒体上面临着 “令人难以置信的骚扰”，包括指控他在俄罗斯或英国情报部门工作。

他说：“每个人都在寻找隐藏的意义，发明最不可思议的阴谋论。”“没有人愿意相信这是公民的情感抗议。”

原注：

德国媒体集团雇用打断国家新闻的俄罗斯人 (1)

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