卡哈马卡的复活节：该地区最好的典型菜肴

卡哈马卡（Cajamarca）的美食是秘鲁最杰出的美食之一，其部分食材来自该国。

随着西班牙人在印加土地上的出现，居民在西班牙和本国食材之间产生了协同作用。豚鼠，羊肉，辣椒，玉米或玉米和黄土豆是Cajamarca 典型菜肴的主要元素。

在复活节，卡哈马卡（Cajamarca）是游客访问量最大的目的地之一，这就是为什么， 下面我们将向您展示该地区的10道典型菜肴。

1.Frito Cajamarquino：

这是狂欢节期间最传统和最具象征意义的餐点之一。这道菜 有炸过的猪肉碎片，上面撒有藏红花，再加上煮熟和未煮过的马铃薯 ，类似于果泥。在这种混合物中，您可以添加多汁和辛辣的鱼酸橘汁腌鱼。

Frito Cajamarquino. (Foto: Captura)

2。Chochoca 汤配生涩：

玉米粉是成分chochoca 汤的@@ 明星。这种肉汤还含有牛肉和蔬菜，例如芹菜和黄土豆作为配料。

在 卡哈马卡的某些地区，还添加了鸡蛋和奶酪。 还有另一种选择 chochoca 汤，在此添加了 cecina。

Sopa de chochoca con cecina. (Foto: Captura)

3.Puchero the Sancochado：

Cajamarquino 炖菜是一种典型的菜肴，在狂欢节期间也经常准备。它还有 另一个众所周知的名字，那就是parcochado 。它的主要成分是土豆，卷心菜和三种肉类：猪肉，牛肉和羊肉。此外，它还配以红薯或丝兰。如果你喜欢辛辣，可以和华卡泰辣椒一起食用。味蕾的美味。

Puchero o sancochado. (Foto: Captura)

4.羔羊头汤：

羔羊头汤非常适合寒冷的天气， 在卡哈马卡（Cajamarca），它被称为乌曼卡尔多（Uman Caldo），由于其成分的原因，这种汤与煮熟的汤类似 ，因为它含有土豆，木薯，芹菜和绵羊肉，它们提供了许多营养，可以为人体提供大量能量。

Caldo de cabeza de cordero. (Foto: Captura)

5。绿汤：

绿汤或 Yaku Chupe是一种源自安第斯山脉的汤，由Cajamarquino奶酪， 土豆，鸡蛋和该地区的芳香草药制成，例如paico，薄荷和欧芹。此外，它还伴随着一部分山地或安第斯玉米。这种汤非常适合对抗 Cajamarquino 感冒，还具有治疗作用。

Caldo verde. (Foto: Captura)

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6。炸豚鼠配土豆辣：

这道菜 是在该国的不同地区准备的，尤其是在秘鲁的高地，但是每个地方都有特殊的调味料，卡哈马卡就是这种情况 。这种猎物被炸到酥脆的地步，然后搭配用辣椒 panca、花生、胡椒粉和盐调味的马铃薯。它还配以克里奥尔洋葱和洛可托酱。

Cuy frito con picante de papa. (Foto: Captura)

7.带昵称的猪肉皮：

chicharrón de Cajamarca是一道以 猪肉油炸为基础的菜肴，用胡椒粉和盐调味，酥脆而金黄的脂肪， 配以煮熟或金黄的土豆，丰富的微尘，洋葱和薄荷沙拉。建议在这顿美味的餐点中搭配该地区的传统饮料，例如chicha de jora。

Chicharrón con mote. (Foto: Captura)

8。Humita：

Cajamarquina humitas 随时都可以食用，它与玉米粉蒸肉非常相似。 它由磨碎的玉米制成，用葡萄干调味，用潘卡或干玉米叶包裹。

有 两种类型的humitas，甜味和咸 味，在甜味的情况下，它们有奶酪，糖和葡萄干，而咸的则有肉和蔬菜。

Humita de Cajamarca. (Foto: Captura)

9.牛奶糖果：

重要的是要明确指出，卡哈马卡是牛奶产量高的地区，他们甚至在全国范围内分销乳制品。 除了液体产品外，还会产生衍生产品，例如白色美味佳肴，黄油，冰淇淋，酸奶和奶酪 。在白色美味的情况下，它也被称为dulce de leche。如今，这种dulce de leche由不同的口味制成，例如lucuma，巧克力，番荔枝，藜麦等。

Los dulces de leche. (Foto: Captura)

10。奶酪加蜂蜜：

蜂蜜奶酪是用牛奶，奶油，肉桂和丁香制成的。当混合物凝固时，将其送达并加入蜂蜜。这种甜点是该地区消费最多的甜点之一。

Quesillo con miel. (Foto: Captura)

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