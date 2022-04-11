巴西足球中令人作呕的一集：DT 给了直线裁判一个头撞，俱乐部开除了他

技术人员给直线裁判一个头撞

巴西拉科鲁尼亚费罗维亚里亚俱乐部宣布终止其教练拉斐尔·索里亚诺（Rafael Soriano）的合同，该合同是在圣埃斯皮里图州地区冠军赛的比赛中为直线裁判提供头球。

该实体在一份声明中报告说，“鉴于发生的事情，教练已脱离俱乐部”，并且 “拒绝主要针对女性的任何和所有类型的暴力，无论是身体，口头，道德还是情感上的暴力。”

俱乐部在说明@@ 中补充说：“我们声援助理裁判 Marcielly Net to，尽一切必要努力。”

这场侵略的形象对社交网络产生了广泛影响，发生在周日下午在新威尼西亚小镇举行的所谓的卡皮萨巴锦标赛的四分之一决赛中，Desportivo Ferroviaria在对阵Nova Venecia俱乐部的比赛中以3-1的比分被淘汰。晋级半决赛。

索里亚诺对裁判决定在上半场结束时吹口哨的决定感到不满，索里亚诺与他的几名球员一起入侵了泽诺尔·佩德罗萨体育场球场，要求裁判亚瑟·戈麦斯·拉贝洛作出解释。

在与裁判讨论之后，当他即将离开球场时，教练用头撞了法官的脸，这使他立即被开除。索里亚诺否认自己实施了袭击，将混乱归因于事故，并说法官想利用这种情况，因为她是女性。

“如果你说我袭击了你，我们就去警察局。看看我有没有攻击过你，如果没有，我会起诉你。她说我袭击了她。撒谎。她之所以这么说是因为她是个女人。她正试图利用这种情况，因为她是个女人。” 教练在离开球场前往 Ed ucativa do Espírito Santo 电视台时大喊道。

胜利后进入半决赛的球队诺瓦·韦内西亚（Nova Venecia）也发布了有关其官方Instagram帐户上发生的事情的新闻稿：“这次攻击是没有道理的。尤其是当你懦弱地对待一个女人时。你是否在另一个时代出生都没关系。你来自哪里都没关系。无论你走到哪里，你整天都在电视、互联网上聊天。因此，我们认为，应该非常严肃地对待打击暴力侵害妇女行为的斗争。”

他说：“我们不仅拒绝这种令人作呕和懦弱的态度，而且我们还期望并要求在所有领域对教练进行惩罚，这样这样的行为就永远不会再发生，不仅在足球场上，而且在我们生活的每个环节。”

圣埃斯皮里图州足球联合会报告说，它已展开调查，并将严格实施适当的制裁。联合会在照会中说，它 “反对任何暴力行为”，并将全力支持法官。





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