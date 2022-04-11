爸爸洋基宣布了他最后一次巡演在墨西哥的三个新约会

El artista puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

爸爸洋基为他的国际巡演 La ultima vuelta 开启了新的约会，包括在蒂华纳、韦拉克鲁斯和坎昆举行的音乐会。

今年4月10日，爸爸洋基（Daddy Yankee）发布了告别之旅的新日期阵容，并在共和国增加了新的地点，使他在墨西哥的粉丝感到惊讶。在已经计划在墨西哥城，瓜达拉哈拉，蒙特雷和下加利福尼亚州举行的演出中，现在有 11月21日在蒂华纳，12月2日在韦拉克鲁斯和 12月4日在坎昆举行。

到目前为止，尚未公布预售和门票销售日期，因为公告中只读了 “即将推出”。

Este es el nuevo cartel de los conciertos de Daddy Yankee (Foto: Daddy Yankee)

先前确认的日期是 8月14日和21日在下加利福尼亚州罗萨里托海滩举行的巴哈海滩节；11月24日在蒙特雷；11 月26日在瓜达拉哈拉；墨西哥城的日期从12月2日更改为11月29日。后一个地点尚未宣布门票销售。

蒙特雷和瓜达拉哈拉演出的门票将于 4月13日上午10点通过Fun ticket页面发售。促销页面已经分享了门票价格。

Precios para los boletos de Monterrey (Foto: Facebook/Fun Ticket)

蒙特雷的音乐会将在蒙特雷棒球场 El Palacio Sult an举行，最便宜的门票将是距离舞台最远区域的 590比索起，而最近的门票将是 2490 比索，不考虑服务费。

瓜达拉哈拉赛事将在 3 de Marzo体育场举行，最便宜的门票将是 790比索，而最昂贵的是站在2490比索，盒子里的门票将是 2,890比索。

Precios para los boletos de Guadalajara (Foto: Facebook/Fun Ticket)

Baja Beach Fest 的门票现已通过音乐节网站发售，每个周末的门票价格从 429比索到369比索不等，不包括服务费和税费。

Big Boss 宣布了其在墨西哥的最后一次巡演的新日期，这一事实使它在社交网络上成为一种趋势，因为在经历了28年职业生涯之后，于3月20日宣布退出音乐行业。

爸爸洋基（Daddy Yankee）被认为是雷鬼摇摆乐的先驱之一，因为三十多年来，他巩固了作为城市类型主题的主题，例如汽油，杜拉，Ella Me Rise等。

Daddy Yankee agradeció a sus fans el apoyo y se despedirá a lo largo de este año (Foto: EFE/Thais Llorca) EFE

通过他在YouTube帐户上发布的视频，这位歌手感谢歌迷在整个职业生涯中的支持，并宣布他将永远退出舞台，而不是在La última vuelta世界巡回演唱会向观众说再见之前。

“今天我终于明白了目标。是你给了我打开大门的钥匙，使这种类型成为世界上最伟大的流派，这是我职业生涯中最大的财富，我一直在努力不让你失望，也不要寻找纪律严明的问题。” 他在题为 “终于我明白了目标” 的视频中说。

除了他将提供的音乐会外，他还将告别专辑 Legendaddy 的舞台。

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