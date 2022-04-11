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星期一 11 四月 2022
奇諾

卡洛斯·伊格纳西奥在接受采访时为西尔维亚·皮纳尔迷失方向的视频辩护

该视频由 “De Primera Mano” 计划在社交媒体上发布，并迅速将自己定位在社交媒体潮流中。

Newsroom Infobae

11 四月 2022
Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

在4月的第一周，在第一位女演员西尔维亚·皮纳尔（Silvia Pinal再次出现在电视摄像机上宣布重返舞台之后，在社交网络上流传了一段视频，该视频将自己定位在社交媒体趋势中。

但是，由于I magen Televisión晚间节目De Primera Mano播出的视听材料受到批评，因此在所有网站上迅速超越的视频已成为一种趋势。

墨西哥女演员卡洛斯·伊格纳西奥（Carlos Ignacio）的同事，她将与她一起参加戏剧《卡佩鲁西塔：你祖母怎么了！，在社交媒体上收到成千上万的批评之后，打破了沉默。

她在 YouTube 频道 Delarosatv 上说：“西尔维亚想结束自己的戏剧周期，这是她唯一需要做的事情，就是儿童剧院，这就是为什么我们特别为她写这部戏的原因，这就是为什么我们特别为她写这部戏的原因。”

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano
Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

她回忆说：“那天，尤其是西尔维亚没睡觉，她整夜都在咳嗽，所以我们告诉她，我们取消了所有东西，'没办法，如果会议已经在场，我就去了' 然后她出席了会议。”

后来，这位72岁的墨西哥喜剧演员指出，西尔维亚·皮纳尔（Silvia Pinal）因为有麦克风而分心，而且正如她在DPM视频中指出的那样，她完全专注于歌词

“在会议上，情况非常好，然后开始过度咳嗽，但是我们去办公室读了歌词，那是直播链接。西尔维亚带来了提示器，她专注于一件事，” 参加 “十口之家” 的口译员说。

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana
Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

关于西尔维娅·皮纳尔（Silvia Pinal）失去记忆的传闻，卡洛斯·伊格纳西奥（Carlos Ignacio）承认她很难工作，但这对她的年龄来说是正常的：“这取决于您失去的年龄和能力，她并没有失去记忆，发生的事情是她很难过”。

最后，这位将在剧院制作中为 Ferocious Wol f赋予生命的表演者重申，这位90岁的墨西哥女演员在接受健康问题采访时表现稳定，不久他们将能够在他的导演中完全看到她。

西尔维亚·皮纳尔（Silvia Pinal）表现非常好，这就是你在剧中看到他的方式。我没听见对话者的声音，我专注于阅读她的剧本。这需要一千种解释，但非常好，会更好。” 他在YouTube频道上补充说。

这位墨西哥演员的反应是由于社交网络上煽动的指控，此外还有一些艺术家提出的观点，例如著名表演者爱德华多·埃斯帕尼亚（EduardoEspaña）就是这种情况，他使用了自己的Twitter帐户，并指出他对以这种方式展示第一位女演员的不满。

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake
Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

暴露像西尔维娅·皮纳尔这样的女士并问她可怕的问题真是太糟糕了。在我看来，这似乎缺乏尊重、新闻视野和常识。在所有应有的尊重下，” T elevisa电视连续剧的主角之一Vecinos 说。

据历史学家的女儿西尔维亚·帕斯奎尔（Sylvia Pasquel）报道，西尔维亚·皮纳尔（Silvia Pinal）在12月底因 COVID-19 检测呈阳性而入院后从墨西哥城的私立医院出院。

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