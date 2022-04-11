卡洛斯·伊格纳西奥在接受采访时为西尔维亚·皮纳尔迷失方向的视频辩护

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

在4月的第一周，在第一位女演员西尔维亚·皮纳尔（Silvia Pinal）再次出现在电视摄像机上宣布重返舞台之后，在社交网络上流传了一段视频，该视频将自己定位在社交媒体趋势中。

但是，由于I magen Televisión晚间节目De Primera Mano播出的视听材料受到批评，因此在所有网站上迅速超越的视频已成为一种趋势。

墨西哥女演员卡洛斯·伊格纳西奥（Carlos Ignacio）的同事，她将与她一起参加戏剧《卡佩鲁西塔：你祖母怎么了！，在社交媒体上收到成千上万的批评之后，打破了沉默。

她在 YouTube 频道 Delarosatv 上说：“西尔维亚想结束自己的戏剧周期，这是她唯一需要做的事情，就是儿童剧院，这就是为什么我们特别为她写这部戏的原因，这就是为什么我们特别为她写这部戏的原因。”

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

她回忆说：“那天，尤其是西尔维亚没睡觉，她整夜都在咳嗽，所以我们告诉她，我们取消了所有东西，'没办法，如果会议已经在场，我就去了' 然后她出席了会议。”

后来，这位72岁的墨西哥喜剧演员指出，西尔维亚·皮纳尔（Silvia Pinal）因为有麦克风而分心，而且正如她在DPM视频中指出的那样，她完全专注于歌词。

“在会议上，情况非常好，然后开始过度咳嗽，但是我们去办公室读了歌词，那是直播链接。西尔维亚带来了提示器，她专注于一件事，” 参加 “十口之家” 的口译员说。

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

关于西尔维娅·皮纳尔（Silvia Pinal）失去记忆的传闻，卡洛斯·伊格纳西奥（Carlos Ignacio）承认她很难工作，但这对她的年龄来说是正常的：“这取决于您失去的年龄和能力，她并没有失去记忆，发生的事情是她很难过”。

最后，这位将在剧院制作中为 Ferocious Wol f赋予生命的表演者重申，这位90岁的墨西哥女演员在接受健康问题采访时表现稳定，不久他们将能够在他的导演中完全看到她。

“西尔维亚·皮纳尔（Silvia Pinal）表现非常好，这就是你在剧中看到他的方式。我没听见对话者的声音，我专注于阅读她的剧本。这需要一千种解释，但非常好，会更好。” 他在YouTube频道上补充说。

这位墨西哥演员的反应是由于社交网络上煽动的指控，此外还有一些艺术家提出的观点，例如著名表演者爱德华多·埃斯帕尼亚（EduardoEspaña）就是这种情况，他使用了自己的Twitter帐户，并指出他对以这种方式展示第一位女演员的不满。

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

“暴露像西尔维娅·皮纳尔这样的女士并问她可怕的问题真是太糟糕了。在我看来，这似乎缺乏尊重、新闻视野和常识。在所有应有的尊重下，” T elevisa电视连续剧的主角之一Vecinos 说。

据历史学家的女儿西尔维亚·帕斯奎尔（Sylvia Pasquel）报道，西尔维亚·皮纳尔（Silvia Pinal）在12月底因 COVID-19 检测呈阳性而入院后从墨西哥城的私立医院出院。

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