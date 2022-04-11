布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）躲藏起来：说实话，有些人会得救，有些人会倒下

帕拉西奥·德·戈比尔诺（Palacio de Gobierno）的前秘书长，今天是一名逃犯，布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）躲藏起来说，他不会向司法投降，因为他认为针对他的程序不公平，而且他的生命正在危险。检察官办公室因涉嫌严重串通犯罪而受到检察官办公室调查的那个人已经有两个星期没有到那里了，当时下令对他和参与该案的其他人进行初步逮捕。塔拉塔桥。

“如果审前拘留不公平，我该如何进行审前拘留。如果我要暴露自己的生命，我怎么能做对。他们甚至给我定了价格。他在上周四与Punto Final计划团队进行的视频通话中说，如果有疯子能夺走我的生命，我怎么能回到家中。

他还说，自从他被最高通缉犯计划录取以来，他提供了 30,000 个鞋底以获取有关他的信息他受到了多次威胁, 但也受到了 “权力集团” 的提议, 要按照某些说法宣布, 这会使政府复杂化.

“现在我不仅受到威胁，而且还受到了报价。他说：“有些人几乎想强迫我发表声明，这将为政府划分的所有空间中的某个群体提供理由。” 他补充说，他将在适当的时候评估它是否揭示了谁在向他提供作证的提议。一定要去检察官办公室

布鲁诺·帕切科躲藏起来说话。

有些会被保存，有些则不会

此外, 关于他在还不是逃犯时宣布, 他打算与司法系统合作，他澄清说，这并不意味着他将成为有效的合作者，因为他说，他没有犯过任何罪行。但是，他保证，当检察官要求他作证时，他会说实话，因此有些人可能会倒下。

“为了成为一名有效的合作者，我一定是犯罪或犯了腐败行为，但我还没有这样做。因此，我无法成为有效的合作者。但我可以通过说实话来帮助伸张正义。他说，如果说实话，我要说的是要保存一些东西，或者还剩下一些东西，那么不幸的是必须这样。”

他补充说：“如果我在任何时候（使用）保持沉默的权利，那是因为采取了防御策略，因为有必要知道调查进展了多远。”

布鲁诺·帕切科没有具体说明他的陈述不会拯救谁，但他保证，当检察官传唤他提供信息时，他会这样做并说实话。

36个月的审前拘留

应该指出的是，4月7日，检察官办公室要求对 7 名被调查人员进行 36个月的防范性拘留在权力下放的普罗维亚斯案 (Puente Tarata III) 的背景下, 被指控犯有严重串通组织犯罪分子的罪行.该命令包括前总统办公室秘书布鲁诺·帕切科。

该请求是由检察官卡拉·泽切纳罗·蒙格（Karla Zecenarro Monge）领导的专门处理利马官员腐败犯罪的第二公司检察官办公室第五办公室提出的。审前拘留令中包括的被调查人员是：

1.政府宫前秘书长布鲁诺·帕切科·卡斯蒂略。

2。Provías 去中心化的前董事维克多·瓦尔迪维亚·马尔帕蒂达。

3.该实体的官员埃德加·巴尔加斯·马斯。

4.商人扎米尔·比利亚韦德·加西亚。

5。商人路易斯·卡洛斯·帕萨佩拉·阿德里安岑。

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