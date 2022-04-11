一名在图尔蒂特兰绑架和谋杀未成年人的妇女被判处 101 年徒刑

Fotografía que muestra una camioneta blindada(i), resguardada desde donde un comando armado y policías se enfrentaron, en la ciudad de Irapuato, del estado de Guanajuato (México). EFE/ Str

墨西哥州的一名法官以谋杀一名九岁以下儿童和绑架另一名两岁女孩为由判处一名妇女101年徒刑；这些事件是 2009年在图尔蒂特兰市发生的。

墨西哥州总检察长办公室（FGJEM）宣布对2月24日被判刑的南希·纳瓦·托雷斯的妇女定罪：

“南希·纳瓦·托雷斯（Nancy Nava Torres）被判处101年零9个月徒刑，此前墨西哥州总检察长办公室（FGJEM）认定她参与了2009年在该市（图尔蒂特兰）受到两名未成年人伤害的杀人罪和非法剥夺自由罪。”该机构。

据FGE报道，这名妇女进入了位于图尔蒂特兰Solidaridad TerceraSección附近Valle de Bravo街的一所房屋，“她对一个9岁的女孩感到惊讶，她反对她带走姐姐，但是，纳瓦·托雷斯用锤子殴打了9岁的女孩多年，因此导致他死亡。”

在谋杀未成年人之后，这名妇女绑架了一名2岁的女孩，将她送往克雷塔罗州；两名受害者的亲属都报告了这些事实，他们是姐妹。

La menor de 9 años fue asesinada con un martillo (Foto: Europa Press) Europa Press

国家检察官办公室在收到申诉后，整合了有关杀人罪、非法剥夺自由罪和贿赂罪的调查文件夹。因此，他们对这名妇女发出了逮捕令，该妇女被抓获，随后被送进内萨瓦尔科约特尔的监狱和重返社会中心。

该名妇女自2009年被捕以来，一直被审前拘留了大约13年，没有受到判决，直到2022年初，社会代表机构设法证实了她参与了在墨西哥州犯下的暴力行为。

4月10日星期日，还宣布逮捕了维多利亚·瓜达卢佩（Victoria Guadalupe）涉嫌杀害女性的人，维多利亚·瓜达卢佩（Victoria Guadalupe）是一名6岁女孩，在克雷塔罗州当局发现其尸体前两天在其殖民地被谋杀。

克雷塔罗州总检察长办公室报告说，这名 26岁的男子，他的身份被保留，他被允许进入圣何塞埃尔阿尔托的Cereso，他将在那里受到审前拘留，因为将要求监督法官将他与被控罪行的审判联系起来他。

La mujer estuvo en prisión sin sentencia durante 13 años (Foto: EFE) EFE

同样，该机构宣布，在她与家人住在一起的 Paseos del Marqués Fraccionamiento 附近的空地里，发现未成年人的尸体被塑料包裹。

在宣布逮捕被指控的罪犯的前一天，州当局对组成莫罗斯公寓的198个省中的12个部门进行了搜查，因为获得的情报表明该地区存在应对犯罪负责的人。

据报道，维多利亚·瓜达卢佩（Victoria Guadalupe）在4月6日星期三17点15分左右去文具店后失踪，再也没有回来，因此该地区的居民发起了搜查队，导致当地检察官办公室进行了调查。

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