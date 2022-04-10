视频：弗拉比安·隆多尼奥令人担忧的伤势可能会让他一个多月没有玩 River Plate

这位哥伦比亚前锋在一个分裂球上摔得非常严重，可能已经折断了锁骨/（Twitter：@TNTSportsAR）

哥伦比亚在阿根廷足球和河床的承诺弗拉比安·隆多尼奥（FlabiánLondoño）使河床教练组感到沮丧，他们的职业球员名单中没有其他攻击者可供教练马塞洛·加拉多（Marcelo Gallardo）支配。

不幸的是，这位来自安蒂奥基亚的年轻运动员在 4 月 9 日星期六上午河床队和阿根廷青年队之间的阿根廷职业足球联赛预备队锦标赛对抗的第 41 分钟过去时，这位来自安蒂奥基亚的年轻运动员遭受了戏剧性的摔倒。

隆多尼奥实际上是在与 River Plate 一起实现梦想。在百万富翁阵容中，这位 21 岁的年轻人上周被选中并报名参加罗吉布兰科俱乐部在秘鲁对阵 Alianza Lima 的 2022 年南美杯解放者杯首次亮相。

但是，鉴于朱利安·阿尔瓦雷斯，埃塞基尔·巴可，马蒂亚斯·苏亚雷斯或布莱安·罗梅罗等球员拥有无可争议的所有权，咖啡种植者不得不等待更长的时间才能进入一线队。

里弗的战略家马塞洛·加拉多（Marcelo Gallardo）知道自己的状况，凭借他的仪表和80厘米的高度，他可以向阿根廷队提供空袭。隆多尼奥的最后一份合同是在2021年5月10日签订的，他与River的雇佣关系将持续到2024年12月31日，因此，球队将哥伦比亚人视为在百万富翁学院涌现的新一代球员的竞争项目中具有长期潜力的球员。

目前最令人担忧的是埃贝希科本地人安蒂奥基亚（Antioquia）受伤，他很不幸将自己的人性撞向了另一名被遮蔽的玩家的身体，导致摔倒并与地面碰撞撞撞击了他的头部和右肩。

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打击是如此令人震惊，以至于哥伦比亚公羊几乎无法从右臂的疼痛中移动和扭动，在草地上呆了几分钟，而医务人员则检查了他，看看如何在不影响摔倒和受伤的情况下抬起他。

令人震惊的跌倒后，弗拉比安脸上流下了眼泪，在接受医疗护理后，即使头上有绷带，弗拉比安也被带离了田野，以避免对身体的这一部位造成损害。

在医生与他交谈之后，球员站起来，宣布了布宜诺斯艾利斯队的进攻变体。由于他的手臂几乎无法移动，情况令人沮丧，因为一切似乎都表明隆多尼奥·贝多亚（Londoño Bedoya）的锁骨骨折了，尽管该团队仍未发布官方医疗报告。

这就是哥伦比亚体育记者 Pipe Sierra 从他的 Twitter 帐户发布消息的方式：

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