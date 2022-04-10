监禁别名 Frankly，据称是哥伦比亚革命武装力量持不同政见者的未成年招募者

04/09/2020 Colombia.- Capturado 'Álvaro Boyaco', un líder de las disidencias de las FARC acusado de la muerte de líderes sociales. El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez, ha asegurado este miércoles que el narcotráfico "no puede ser un patrón para explicar" los casi 250 asesinatos de antiguos guerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

4月9日星期六上午，总检察长办公室设法让一名担保法官在监狱中心对Franky Gómez Jara（别名坦率地说）采取保证措施，后者将招募哥伦比亚革命武装力量持不同政见者的豪尔赫·布里塞尼奥·苏亚雷斯下属建筑的未成年人。

调查机构保证，向法院提交的证据材料可以表明，据推测，这名男子答应为儿童和青少年学习和工作，让他们参与犯罪活动。还有证据表明他参与了对安全部队成员的袭击和杀害。

调查显示，这种角色的受害者主要集中在梅塔省的市政当局。未成年人必须进行的犯罪活动包括收缴勒索、出售和贩运麻醉品以及运输武器和爆炸物。

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据称，这名男子联系了梅塔地区的儿童和青少年，并通过欺骗手段说服他们进入犯罪组织进行非法活动，例如勒索收集，出售毒品，运输武器等。

后来，当他设法让未成年人同意去游击队营地时，别名坦率地对他们进行了威胁和侵略，以使他们无法逃脱。另一方面，检察官办公室将有证据表明，被告今天于2018年7月22日在巴西拉乌里韦（梅塔）的一家商业机构中谋杀了两名年轻人。

该实体在其第43457号公报中报告说，《和平协定》的叛逃者是对一辆汽车进行恐怖袭击的责任人之一，当时有10名安全部队成员正在动员。该活动将于2018年12月1日在拉乌里韦举行。炸药爆炸后，两名身穿制服的男子受重伤。

对于这些事件，打击犯罪组织专门局的一名检察官指控Franky Gómez Jara犯有以下罪行：严重杀人、非法招募、共谋犯下严重罪行和恐怖主义。被告是在检察官办公室、国民军、哥伦比亚空军和国家警察的明确工作中被抓获的。

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监察员办公室在2月11日提交的2022年第一份报告中强调，从2020年3月至今，有 114起为战争目的强行招募、使用和使用儿童和青少年的案件的报告。

检察官办公室认为，哥伦比亚革命武装力量持不同政见者是举报案件数量最多的犯罪集团。68.3％的事件将与其结构有关。民族解放军记录的案件占6.5％，4.7％是自卫团体所为，8.4％是其他非法武装团体所为。

报告病例数最多的省份是卡克塔（33例）、考卡（18例）、安蒂奥基亚（9例）、普图马约（10例）和托利马（8例）。此外，24％的受害者属于少数民族；4％属于非洲人后裔，20％属于土著人民。在所有病例中，83％发生在农村地区。

2022年到目前为止，已经在普图马约和考卡山谷发布了两次与这种风险有关的预警。“我们知道，正是女孩和男孩的生命被剥夺了实现梦想的可能性。监察员卡洛斯·卡马戈（Carlos Camargo）在介绍该报告时说，国家，家庭和社会必须致力于防止他们继续成为暴力，尤其是招募的受害者，这是我国针对儿童的最不正常的行为之一。

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