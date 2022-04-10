这就是奈罗·金塔纳在土耳其巡回赛第一阶段的表现

几周前，奈罗·金塔纳（Nairo Quintana）在加泰罗尼亚巡回赛的总积分榜上排名第四，本周日在博德鲁姆和库萨达斯之间进行了超过 202公里的土耳其巡回赛的第一阶段重返行动。

澳大利亚人 Caleb Ewan（乐透苏达尔）在令人印象深刻的冲刺定义之后取得了胜利，击败了比利时的贾斯珀·菲利普森（Alpecin-Fenix）和同胞卡登·格罗夫斯（Team BikeExchange-Jayco）。

就他而言，作为总积分榜上冠军头衔的强势候选人之一的内罗在白天没有遭受任何挫折，因此他能够与主队同时获得第14名。但是，应该注意的是，越过终点线的前三名选手分别获得了十、六和四秒的奖励。

Caleb Ewan, ganador de la etapa 1 del Tour de Turquía 2022. Foto: Lotto Soudal

其他哥伦比亚自行车手，例如 Jhojan García（C aja Rural）和戴尔·金塔纳（Arké aSamsic），输给了主要组五秒钟。但是，他们在各自的小队中扮演着合群的角色。

当天的度假包括六名车手：哈利尔·多根（自行车援助）、Burak Ab a（Spor Toto 自行车队）、亚伯拉罕·斯托克曼（Saris Rouvy Sauerland）、朱伦·伊里扎尔（巴斯克地区）、乔纳森·克拉克（野生动物一代职业自行车）和维塔利·巴茨（S akarya BB Pro Team）。但是，这些被排击中了 34 公里的距离。

美国人肖恩·贝内特（China Glory）在还剩 14 公里的情况下尝试了最后一次进攻，但在当天的最后阶段被猎杀。

第二阶段将于本周一举行，塞尔丘克镇和阿拉恰特镇之间有一条 156.4公里的路线。当天的主要挑战将是该航线第四季度的三等港口：“Climb Prime”，行驶3.8公里，平均坡度为5.2％。

Perfil de la etapa 2 - Tour de Turquía 2022

在比赛的预告片中，奈罗说，他的布局符合他为环法自行车赛所需要的准备：“我将探索土耳其巡回赛，也要探索这个国家。另一方面，我已经在电视上看过很多次比赛，尤其是山区舞台。爬坡很漂亮，很长，非常适合我的个人资料。”

“我希望身体状况良好，恢复良好。不幸的是，在 Volta a Catalunya 之后，我生病了。我发烧了几天，但我现在没事了。我希望在2022年土耳其巡回赛中有一个不错的水平，这样我就可以在整体排名中竞争，” 他在向球队官方媒体发表的声明中说。

最后，这位boyacense自行车手解释说，目的是让车队也可以在包装中战斗：“参与这场比赛的Arkéa-Samsic集体也将允许 Nacer Bouhanni 在短跑选手阶段打牌。那时每个人都会为你服务。我们的目标是让Nacer的团队取得成功，但我希望能在山区阶段大放异彩。”

1.Caleb Ewan（澳大利亚/乐透 Soudal）-4:38:15”

2。贾斯珀·菲利普森（比利时/Alpecin-Fenix）-m.t.

3.Kaden Groves（澳大利亚/Team BikeExchange — Jayco）-m.t.

4.Danny van Poppel（荷兰/波拉 — 汉斯格雅）-m.t.

5。Rick Zabel（德国/以色列-Premier Tech）-m.t.

14。Nairo Quintana（哥伦比亚/Arkéa Samsic）-m.t.

45。Jhojan Garcia（哥伦比亚/Caja Rural — 保险）-0:05”

54。Dayer Quintana（哥伦比亚/Arkea Samsic）-0:05”

1.Caleb Ewan（澳大利亚/乐透 Soudal）-4:38:05”

2。贾斯珀·菲利普森（比利时/Alpecin-Phoenix）— 0:04”

3.Kaden Groves（澳大利亚/Team BikeExchange — Jayco）-0:06”

4.Danny van Poppel（荷兰/波拉 — 汉斯格雅）-0:10”

5。里克·扎贝尔（德国/以色列 — Premier Tech）— 0:10”

14。奈罗·金塔纳（哥伦比亚/Arkéa Samsic）-0:10”

45。Jhojan Garcia（哥伦比亚/Caja Rural — 保险）-0:15”

54。Dayer Quintana（哥伦比亚/Arkea Samsic）-0:10”

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