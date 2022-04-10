他们指责马里奥·德尔加多（Mario Delgado）邀请人们乘面包车投票，从而犯下选举罪

莫雷纳（Morena）领导人@@ 马里奥·德尔加多（Mario Delgado）主动提出要在撤销授权咨询中投票的人们加入一个组合，他在社交网络照片上发布了这一事件，可以看到他在驾驶选民旅行的车辆。

这一行动受到了各种反对派以及国家选举研究所（INE）执行秘书埃德蒙多·雅各布·莫利纳（Edmundo Jacobo Mol ina）的批评，他指出，这一事件可能被归类为选举罪。

应当指出，根据选举检察官办公室的说法，政党官员可能犯下选举罪的一些行为是：

-施加压力或诱使选民在选举当天或选举前三天中的一天投票或弃权选举候选人、政党或联盟；

-在选举日进行或分发选举宣传；

-盗窃、销毁、篡改或滥用选举文件或材料；

-在没有正当理由的情况下妨碍正常的投票或其后的行动，或为此目的对选举官员施加暴力；

-在选举的准备阶段或选举日，要求对薪酬、金钱承诺、奖励或任何其他考虑进行投票；

-隐藏、修改或拒绝主管选举当局依法要求的信息

-使用支持政党或候选人支出的发票或文件，改变所提供商品或服务的实际成本。

@mario_delgado

在这些论点下，网络中的一些用户指责马里奥·德尔加多（Mario Delgado）将人们 “带到” 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统推动的磋商中。应当指出，国家统计局将这种协商定义为 “公民要求的参与工具，以确定共和国总统职位早日结束工作”。

今天早上，马里奥·德尔加多（Mario Delgado）在伊兹塔卡尔科市长办公室投票后，批评了国家统计局，称该机构为 “骗子”。

这是对国家统计局主席洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）在4月10日星期日发表的声明的回应，他说：“尽管针对当局进行了激烈的抹黑运动，但墨西哥社会再次利用了这种前所未有的公民参与活动”，补充说，人们信任 “他们的选举当局”。

@mario_delgado

他还呼吁政治行为者尊重公民的参与以及民意调查官员的行为，无论他们是赞成还是反对这项工作。同样，它要求选民报告和记录白天发生的任何选举违法行为。

“遵守法律（...）对公民来说，记录任何选举犯罪并举报。在信息时代，作弊者和作弊者总会被发现”

出于这个原因，德尔加多告诉媒体，国家统计局只在三个盒子里放了一个，这使得公民难以投票，并断言这表明 “谁是骗子”。

他补充说：“人们组织起来是为了能够投票，正是因为这种困难，每三个箱子中只有一个，但人民在那里，” 他补充说：“墨西哥从不依赖选举当局”，并评论说，从那以后他将支持那些想去投票的人有些地区的民意调查离选民居住地很远。

同时，马里奥·德尔加多（Mario Delgado）否认有任何马车：“现在事实证明，有组织的人被带走了，” 他回答说。

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