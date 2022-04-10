首次商业试飞成功降落在博亚卡

4月9日（星期六），哥伦比亚航空达到了一个里程碑：在派帕（Boyacá）市的机场接受一架商用飞机的试降后，该国所有部门几乎都可以进行商业飞行。

这是一架 ATR-42，是自 1980 年代以来在法国制造的飞机模型，可容纳大约 42 名乘客。在哥伦比亚，这种飞机由空军，国营航空公司Satena和低成本公司EasyFly运营。降落在派帕的飞机归后者所有。

飞机于周六早上十点后降落在胡安·何塞·朗登机场的跑道上。这就是派帕市长法比奥·梅德拉诺通过他的 Facebook 帐户对这次活动所说的话。

根据市长梅德拉诺（Medrano）的说法，市政当局已经努力筹集资源以扩大简易机场，以便最多可容纳70名乘客的飞机可以到达。到目前为止，只有包机抵达胡安·何塞·朗东轨道。还必须从地形上收集信息，以确定空中地形，确保舒适和安全的着陆。

派帕（Paipa）总统仍然不敢确保商业航班将立即到达博亚卡市，因为调整仍在进行中。例如，仍然需要购买一辆全职消防车并在机场内进行现场维修。

在这次成功的测试之后，载有乘客的飞机将能够在未来几周内流通。

博亚卡省有几个简易机场。实际上，位于首都通哈的古斯塔沃·罗哈斯·皮尼利亚机场是哥伦比亚首批开设的航站楼之一：给它起名字的将军下令于1953年建造，并于1955年开放。

但是，由于当地领导人的冷漠和外部商业压力，通哈机场持续了40年没有运营；也许是导致铁路轨道倒塌的同样原因。

商业发展部投资和贸易司司长亚历杭德罗·梅希亚（AlejandroMejía）表示，为了今天重新开放通哈机场，“跑道的面积现在长达1000米，必须增加两倍。由于城市的高度，我们的想法是达到3500米以上。”

位于索加莫索的阿尔贝托·勒拉斯·卡马戈机场目前正在运营，并接受包机和货运航班，尽管在80年代，它从埃尔多拉多机场接收了已灭绝的Aces的商业航班。这位官员解释说：“在穆佐，埃斯皮诺，基帕马和波多黎各博亚卡也有赛道，该部门总共有七条。”

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