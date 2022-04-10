周一，欧盟将考虑制裁俄罗斯的石油和天然气

FOTO DE ARCHIVO: Tuberías de las instalaciones de aterrizaje del gasoducto "Nord Stream 2" en Lubmin, Alemania, 7 de marzo de 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke

欧盟外交部长将在周一讨论对俄罗斯入侵乌克兰以及该国东部战斗加剧的反应，辩论的重点是可能对俄罗斯天然气和石油实施制裁。

一位资深人士强调，对能源征收关税或通过信托支付供应费等选择飞越了在卢森堡举行的外交事务委员会，尽管没有提出封闭的提案，因为二十七国还远未达成实施这些限制所需的共识。THU的官员。

但是，一旦二十七国批准了对俄罗斯能源部门的首次制裁，并在周五通过了第五批煤炭禁运，对弗拉基米尔·普京施加压力的下一步就是天然气和石油，这是莫斯科的主要收入来源。

欧盟外交政策高级代表何塞普·博雷尔（Josep Borrell）表达了这一点，他认为这项措施是不可避免的，并且已经表示部长们将在本周一讨论该措施。他说：“我希望迟早会发生这种情况。”

欧洲消息人士指出，博雷尔的话是领导力的典范，他在任职期间领导成员国的行动，但现实情况是，欧盟有可能破坏迄今为止在应对俄罗斯侵略方面所保持的团结。

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir REUTERS

不情愿的国家包括拒绝立即切断供应的德国和奥地利，以及匈牙利，后者声称其国家利益威胁要否决任何能源禁运。

但是，在布鲁塞尔，他们记得对俄罗斯的制裁范围是前所未有的，欧洲的共识已经建立在飞行中。“共识是通过实践和学习建立的。外交人士说，我们认为几周前我们不会达到这一点。” 他得出的结论是，即将到来的制裁将在很大程度上取决于来自乌克兰的图像。

这方面的一个例子是，在基辅郊区布查等城市的平民遭到屠杀之后，根据欧盟委员会的提议，第五套制裁措施在最后一刻包括了煤炭禁运。

因此，有必要将对俄罗斯侵略的反应与成员国的利益结合起来，正如欧盟高级官员所回忆的那样，一些成员国的能源依赖度为 100％，他强调，欧盟实施的任何措施对俄罗斯的打击都必须大于欧洲伙伴国本身。

除了关于制裁的辩论外，周一的会议还将有助于欧盟推动对乌克兰战争的问责进程，并将应对战争罪负责的人绳之以法。为此，部长们将与国际刑事法院（ICC）首席检察官卡里姆·汗（Karim Khan）举行非正式早餐，并将对该机构发起的调查感到担忧。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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