用户在使用WhatsApp时最常见的6个错误

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

许多用户在使用 WhatsApp 时可能会犯错误而没有意识到，因此他们有必要识别自己的失败之处，从而能够在入侵帐户之前纠正自己的习惯。

用户必须独立于手机屏蔽WhatsApp，这一点很重要，因此暂时使用手机或知道密码的人不会有访问该应用程序并查看聊天的风险。

为此，您需要在 “设置” > “帐户” > “隐私” > “指纹锁” 中进行选择。手机是否在桌面上处于解锁状态不再重要，因为不会有人打开消息传递应用程序的风险。

最近，WhatsApp添加了一项功能，允许用户选择每 24 小时自动自毁一次消息。可以将此模式配置为所有消息消失，而不会影响现有对话。

(Foto: Pixabay)

此外，您还可以选择消息是每 24 小时还是每 90 天消失一次。从您需要转到 “设置” > “帐户” > “隐私”，然后启用 “默认消息时长”。

值得记住的是，在消息消失之前，有人仍然可以截取聊天的屏幕截图。如果与不可靠的人讨论有争议的话题，最好将所有内容都拒之门外。

必须考虑一个骗局。这是一种网络攻击，有人试图通过WhatsApp验证码窃取帐户。

网络攻击者发送了一条冒充朋友的消息，该朋友刚刚丢失了帐户，几乎同时，一条短信或WhatsApp电子邮件中包含黑客请求的验证码。

Logo de WhatsApp. (foto: ComputerHoy.com) ComputerHoy.com

他@@ 假装自己是朋友，说他不小心从号码中索取了验证码，需要发送六位数字才能恢复账户。在这种情况下，应该清楚的是，只有在尝试对帐户进行更改时才会发送密钥，并且即使您提出要求，也绝不应该共享代码，因为可能会失去对帐户的完全控制权。

最好确保并非所有媒体文件都自动保存，以免手机存储空间很快被填满，以防万一您不在家，以便数据服务的持续时间更长。要激活它，请前往 “设置” > “存储和数据”，然后清除用于下载媒体文件的复选框。

重要的是，所有帐户上的用户都必须进行两步身份验证，以防止有人窃取它们。这是验证WhatsApp电话号码并抵御黑客攻击的额外步骤。

通常，人们彼此信任，并且相信在不知道每个人都是好猎物的情况下，他们永远不会成为网络犯罪分子的目标，因此不应再允许时间流逝。要激活，请前往 “设置” > “帐号” > “两步验证” > “激活”，然后输入 WhatsApp 在注册号码时始终会询问的 6 位数 PIN 码。

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