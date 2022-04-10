“有前途的政治家，偶尔会有意识形态和动人的道德”：何塞·费利克斯·拉法里派遣反对历史条约的成员

在地区媒体Vanguardia上，费德根总统兼民主党中心最具争议的参议员之一玛丽亚·费尔南达·卡巴尔（MaríaFernanda Cabal）的丈夫写了一篇意见专栏，再次展示了他与历史契约和他的总统候选人古斯塔沃·佩特罗的分歧。这不是这位商人第一次抨击不同意其意识形态立场的政客。

在舆论领域，Lafaurie首先要确保不同运动和替代政治家所在的联盟没有标准，因此，它与某些假定的敌人接近，因为他们不在乎 “国家的代价”。

哥伦比亚媒体读到：“无论国家付出多少代价，一群有前途的政治家如何在 “历史契约” 中聚集在一起，偶尔会有意识形态和动人的道德，接近 “最耀眼的阳光” 或与 “我的敌人的敌人” 结盟。”

引入后，它开始命名该运动中每个最受认可的成员，他命名的第一个成员是总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro），他是总统候选人，也是未来四年领导该国的最爱。关于Human Colombia参议员，就像在许多场合一样，他用来抹黑自己职位的论点是他在M-19中的成员身份。

他补充说：“那个 “从来没有” 在桌子底下收到钱的人，今天面对CNE的同谋沉默，他花了很多钱。佩特罗，仇恨和暴力的煽动者；帕罗背后的黑手及其灾难性后果。佩特罗，一位失败的前市长，今天想把自己的经历带给这个国家。”

然后，他提到了古斯塔沃·玻利瓦尔（Gustavo Bolivar），并指出，由于与金钱有关的一些问题，例如逃税和欺诈，他设法将自己定位为该运动的首位，并赢得了共和国参议员的第二个任期。此外，她还谈到了彼达德·科尔多瓦（Piedad Cór doba），他也是《历史公约》的当选国会议员，她与亚历克斯·萨博（Alex Saab）的调查有关，她被指控是尼古拉斯·马杜罗和查维斯塔政权的负责人，并被指控参与哥伦比亚革命武装力量的一些绑架事件。

接下来是罗伊·巴雷拉斯（Roy Barreras）和阿曼多·贝内代蒂（Armando Benedetti），他们想起了他们经历各种运动的旅程，以及贝内代蒂因非法致富问题而受到法院调查的案件。最后，他提到了加入佩特罗政治竞选活动的支持者和名字，例如：埃内斯托·桑珀，阿方索·普拉达和胡安·曼努埃尔·桑托斯。

这不是何塞·费利克斯·拉法里（JoséFelix Lafaurie）第一次面对《历史公约》及其代表，几个月前，围绕不同的前准军事人员的言论进行了讨论，该农民与萨尔瓦多·曼库索（Salvatore Mancuso）有关系。当时，总统候选人保证：“这是他洗钱的主要方式。因此，他们谴责哥伦比亚农业生产力低下。”

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