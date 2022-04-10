奥拉夫·舒尔茨向泽伦斯基保证，他将尽一切可能审判俄罗斯人犯下的战争罪。

German Chancellor Olaf Scholz gestures as he delivers his speech at an election campaign of Schleswig Holstein's Social Democrats (SPD) for the upcoming state elections on May 8, 2022, with top candidate Thomas Losse-Mueller and chairwoman Serpil Midyatli (not pictured), in Luebeck, Germany, April 9, 2022. REUTERS/Fabian Bimmer

德国外交部长奥拉夫·舒尔茨今天向乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基保证，将尽一切努力将俄罗斯所犯战争罪的肇事者绳之以法。

德国行政长官副发言人克里斯蒂安·霍夫曼在一份声明中强调，联邦政府及其国际伙伴将 “尽其所能，确保对犯罪进行不懈的调查，并查明肇事者的责任。在国家和国际法院面前。”

在今天与泽伦斯基的电话交谈中，舒尔茨谴责了俄罗斯军队在布查和乌克兰其他地方犯下的 “令人发指的战争罪行”，并表示声援乌克兰人民和德国的全力支持。

声明补充说，德国外交部长还获悉了乌克兰目前的局势以及基辅和莫斯科之间的谈判进程。

”Tuve una conversación telefónica con Olaf Scholz. Hicimos hincapié en que todos los autores de crímenes de guerra deben ser identificados y castigados. También hablamos de las sanciones contra Rusia, de defensa y de apoyo financiero a Ucrania”, informó Zelenski por su parte en Twitter. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka | AP

他总结说，舒尔茨和泽伦斯基还讨论了向乌克兰提供进一步援助的选择，并同意保持密切联系。

“我和奥拉夫·舒尔茨进行了电话交谈。我们强调，必须查明和惩罚所有犯下战争罪的人。我们还谈到了对俄罗斯的制裁，对乌克兰的国防和财政支持，” 泽伦斯基在推特上报道。

他说，乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴今天呼吁世界各地的科学家调查多年来导致俄罗斯军队在布查犯下暴行的原因。

“Bucha 一天都没发生。多年来，俄罗斯的政治精英和宣传一直在煽动仇恨，使乌克兰人失去人性，培育俄罗斯的优越性，为这些暴行铺平道路。我鼓励世界各地的学者调查导致 Bucha 的原因，” 库莱巴在他的 Twitter 帐户上写道。

“Según las autoridades de la ciudad, hay en estos momento un total de 360 civiles muertos en Bucha, entre ellos al menos diez niños”, precisó la defensora del pueblo ucraniano. REUTERS/Zohra Bensemra REUTERS

乌克兰监察员柳德米拉·德尼索娃（Lyudmila Denisova）昨天在Facebook的一份声明中报道说，在布查，“人们被直截了当地枪杀”，“不仅成年人被折磨致死，还有儿童”。

他补充说，根据幸存者的说法，车臣领导人拉姆赞·卡迪罗夫的部队在他的总部安装了 “真正的酷刑室”。

他说：“根据市政当局的说法，目前在布查共有360名平民丧生，其中包括至少十名儿童。”

该研究

乌克兰总检察长伊琳娜·韦内迪克托娃周日告诉英国广播公司《天空新闻》，乌克兰已对自俄罗斯入侵开始以来在其领土上犯下的涉嫌战争罪展开了5,600项调查。

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR La mano de un civil que, según las autoridades ucranianas, murió durante la invasión rusa, se ve en una fosa común en la ciudad de Bucha. REUTERS/Valentyn Ogirenko REUTERS

检察官称俄罗斯总统弗拉基米尔·普京为 “21 世纪的主要战犯”，声称已经确定了 5,600 起涉嫌战争罪的案件和 500 名俄罗斯战犯。

在其他案件中，他谈到了俄罗斯导弹对克拉马托尔斯克火车站（东部）的袭击，造成52名平民死亡，其中包括5名儿童。

韦内迪克托娃说：“这绝对是战争罪，” 他声称有 “证据” 证明俄罗斯是这次袭击的幕后黑手。她说：“这些人只是想挽救生命，他们想撤离。”

总检察长感谢英国首相鲍里斯·约翰逊，他周六突然访问了基辅，在此期间他会见了乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基，并承诺向乌克兰提供新武器。

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR Un empleado del servicio funerario se sienta junto a los cuerpos de civiles, recogidos de las calles al cementerio local, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Bucha. REUTERS/Oleg Pereverzev REUTERS

约翰逊说：“普京在布查和伊尔平的所作所为是战争罪，永久损害了他的声誉，” 他指的是乌克兰首都附近的两个小镇，它们已成为俄罗斯入侵暴行的象征。

泽伦斯基上周宣布建立一个 “特别机制” 来 “调查和起诉占领者的所有罪行”，并补充说，该机制将在 “国家和国际专家的联合工作” 的基础上开展工作。

（来自 EFE 和 AFP 的信息）

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