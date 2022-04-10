朝鲜抨击美国：指责华盛顿实施毫无根据的制裁并侮辱拜登

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朝鲜指责美国因入侵乌克兰而对莫斯科实施 “毫无根据的” 制裁，并通过官方媒体称美国总统拜登为 “老人”

此前曾批评华盛顿涉嫌挑起乌克兰战争的平壤政权指出，这场冲突 “突然变成了人权问题”，表示危机的 “最终输家” 将是美国。

国家机构朝中社发表的意见评论指出，美国和其他西方国家是前南斯拉夫、阿富汗和伊拉克的 “造成暴力、战争、人道主义灾难和不稳定的侵略的大脑”。

这份由被公认为朝鲜非官方发言人的金明哲签署的照会保证，国际社会在乌克兰谴责的 “战争罪行” 是 “出于政治动机的阴谋的产物”，目的是 “诽谤俄罗斯的外国声望并导致其崩溃”。政权。”

El régimen de Corea del Norte señaló que este conflicto “se ha convertido súbitamente en un asunto de derechos humanos via REUTERS

他还指出，拜登对战争的评论 “表明了一个老人的鲁莽行为”，以 “错误陈述” 而闻名，并指出，美国的未来 “在掌权如此软弱的情况下看起来黯淡”。

朝鲜因其核计划和导弹计划而受到国际社会的广泛制裁，最近几个月它加快了武器试验，导致华盛顿增加了对金正恩领导的政权的压力，但没有关闭对话之门。

平壤于2021年1月批准了一项武器现代化计划，该计划是最近弹丸测试增加的原因。

3月下旬，该政权发射了自2017年以来的第一枚洲际弹道导弹（洲际弹道导弹），据信它将很快再次引爆原子装置，这是五年来的首次。

美国警告朝鲜，其导弹发射计划将产生 “后果”。根据乔·拜登政府的说法，今年到目前为止，平壤已经进行了13次发射，其中三次是洲际弹道导弹，远距离超过5,500公里。

一位高级政府官员在与记者的电话会议中解释说，他怀疑朝鲜本月正在组织 “新的挑衅行动”，并表示华盛顿正在与首尔和东京的合作伙伴协调，为此 “做准备”。

他说：“我们所有的行动都是为了向朝鲜表明，其升级会产生后果，国际社会永远不会接受其武器发展计划是正常的。”

同一消息人士回忆说，美国财政部已经实施了制裁，以阻止朝鲜获得允许其发展导弹计划的技术。

这位官员告诉平壤，“唯一可行的选择是对话”，华盛顿对朝鲜没有 “敌对” 态度，拜登政府愿意 “倾听平壤的担忧” 。

（来自 EFE 的信息）

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