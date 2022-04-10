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星期日 10 四月 2022
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朝鲜抨击美国：指责华盛顿实施毫无根据的制裁并侮辱拜登

平壤政权在当地媒体上发表了一篇文章，称乌克兰的战争罪行是 “出于政治动机的诽谤俄罗斯的阴谋”

Newsroom Infobae

10 四月 2022
EFE/EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY
EFE/EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

朝鲜指责美国因入侵乌克兰而对莫斯科实施 “毫无根据的” 制裁，并通过官方媒体称美国总统拜登为 “老人”

此前曾批评华盛顿涉嫌挑起乌克兰战争的平壤政权指出，这场冲突 “突然变成了人权问题”，表示危机的 “最终输家” 将是美国。

国家机构朝中社发表的意见评论指出，美国和其他西方国家是前南斯拉夫、阿富汗和伊拉克的 “造成暴力、战争、人道主义灾难和不稳定的侵略的大脑”。

份由被公认为朝鲜非官方发言人的金明哲签署的照会保证，国际社会在乌克兰谴责的 “战争罪行” 是 “出于政治动机的阴谋的产物”，目的是 “诽谤俄罗斯的外国声望并导致其崩溃”。政权。”

El régimen de Corea del Norte señaló que este conflicto “se ha convertido súbitamente en un asunto de derechos humanos
El régimen de Corea del Norte señaló que este conflicto “se ha convertido súbitamente en un asunto de derechos humanosvia REUTERS

他还指出，拜登对战争的评论 “表明了一个老人的鲁莽行为”，以 “错误陈述” 而闻名，并指出，美国的未来 “在掌权如此软弱的情况下看起来黯淡”。

朝鲜因其核计划和导弹计划而受到国际社会的广泛制裁，最近几个月它加快了武器试验，导致华盛顿增加了对金正恩领导的政权的压力，但没有关闭对话之门。

平壤于2021年1月批准了一项武器现代化计划，该计划是最近弹丸测试增加的原因。

3月下旬，该政权发射了自2017年以来的第一枚洲际弹道导弹（洲际弹道导弹），据信它将很快再次引爆原子装置，这是五年来的首次。

美国警告朝鲜，其导弹发射计划将产生 “后果”。根据乔·拜登政府的说法，今年到目前为止，平壤已经进行了13次发射，其中三次是洲际弹道导弹，远距离超过5,500公里。

一位高级政府官员在与记者的电话会议中解释说，他怀疑朝鲜本月正在组织 “新的挑衅行动”，并表示华盛顿正在与首尔和东京的合作伙伴协调，为此 “做准备”。

他说：“我们所有的行动都是为了向朝鲜表明，其升级会产生后果，国际社会永远不会接受其武器发展计划是正常的。”

同一消息人士回忆说，美国财政部已经实施了制裁，以阻止朝鲜获得允许其发展导弹计划的技术。

这位官员告诉平壤，“唯一可行的选择是对话”华盛顿对朝鲜没有 “敌对” 态度拜登政府愿意 “倾听平壤的担忧”

（来自 EFE 的信息）

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