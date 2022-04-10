Maleja Restrepo 对塔坦·梅希亚和艾达·莫拉莱斯之间所谓的亲吻的反应

塔坦·梅希亚（TatánMejía）和艾达·莫拉莱斯（Aida Morales）在赢得其中一项挑战后，在哥伦比亚世界上最著名的厨房里出演了一个有趣的场景，在 “Masterchef Celebrity” 的厨房里经历了一个有趣的场景。在通过不同社交网络拍摄的图像中，您可以看到motocrossista对女演员以令人惊讶的方式种下他的吻感到非常震惊。

“他们打算怎么办？我们说 '互相亲吻'，” 艾达·莫拉莱斯在陪审团面前与塔坦·梅希亚一起过世时说，后来运动员评论说：“哦！我的婚姻结束了，我没想到我会这样做，” 摩托车越野赛车手说。

主持人的反应是什么？好吧，继续保持这种幽默的语气，卡莱尼亚写了关于 “MasterChef Celebrity” 主持人的出版物：“人们在克劳迪娅·巴哈蒙（Claudia Bahamón）的Instagram上学到了什么，现在谁要去剥菠萝，显然是塔坦·梅希亚（TatánMejía）”。

La reacción de Maleja Restrepo ante supuesta situación romántica entre Tatán Mejía y Aida Morales. Foto: Instagram Foto: Instagram

好吧，发生的事情发生几天后，Maleja Restrepo通过自己的Instagram故事分享了她的反应，但是这次她是如何通过衣柜里的录音来处理家里的情况，同时告诉她 “爱，来吧”。

然后他继续说：“当你啄的时候，有人拿起毛巾（原文如此）...当你啄 Aida 然后拿起毛巾把它挂起来...让我睡在我想要的一边，除此之外，他明天会帮我一个忙，还给我带来了我喜欢的咖啡，而不是你喜欢的方式”，而塔坦在辩护中试图回答主持人。

除了上述要求外，主持人还指示motocrossista更加小心剃须时丢失的头发，并补充说，她没有像往常那样穿袜子来blow鼻子。

“好吗？”，Maleja Restrepo 说，梅希亚再次问他：“你还想要什么？”，在回答他的问题时，他的伴侣回答他 “仅此而已，来给我一个吻”。

以下是 Maleja Restrepo 和 Tatán Mejia 的全部内容 ：

这对厨师在真人秀节目中出演了本周的场景

值得记住的是，目前，Maleja Restrepo 和 TatánMejia 正在经历十二年的感性历史。至于艾达·莫拉莱斯（Aida Morales）的爱情生活，这位女演员与法比安·科佩特·托雷斯（Fabian Copete Torres）求爱，她最近警告说，正如一些媒体报道的那样，他们的关系并不是在大流行期间开始的。

关于 “MasterChef名人”，梅希亚（Mejía）和莫拉莱斯（Morales）不得不一次又一次地一起做饭，例如，当他们在赠送并以 “El beso deMiró” 的名字命名的甜点上受宠若惊时。同样，每个人都设法在烹饪领域脱颖而出，可以说他们是在该领域技能最强的著名选手之一。

另一方面，艾达·莫拉莱斯（Aida Morales）在大流行期间开设了秘鲁美食餐厅，该餐厅位于比亚维森西奥市，并多次通过与伴侣的Instagram帐户进行宣传。

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