豪尔赫·蒙托亚回应他的批评者：“人民、山丘及其周围环境一直在支持我”

大众复兴的发言人豪尔赫·蒙托亚再次提到了利马的山丘及其公民。这位国会议员通过他的Twitter帐户回应了他几天前发表的贬义言论对他的批评。

海军上将说，他得到了 “人民，山丘及其周围环境” 的支持，他们亲自和在街上向他们表达了这一点。这就是他淡化在社交网络上收到的负面评论的方式。

“城镇、山丘及其周围环境一直支持着我，我感谢他们。Twitter并不是客观支持或拒绝的标志，许多是由下属利益集团支付的。我在街上得到了支持，” 蒙托亚在推特上说。

后来，天体长凳的立法者表示，他为那些不断攻击他的人 “祈祷”。他说：“我告诉他们，当一个人决定做好事情，遵守规则，但最重要的是要成为一个有原则和荣誉的人时，他非常清楚站在好一边并不容易，但这是必要的。”

MEA CULPA

几天前，蒙托亚对他关于居住在城市周围的人们的言论表示歉意。回想一下，国会议员赞成佩德罗·卡斯蒂略总统在4月5日实施宵禁的措施，因为他得知有一群人被认为是 “从山上下来” 掠夺利马。

“这项措施非常艰难，非常严厉，这是因为除非我耳目一新，否则现有的信息是，今天他们计划掠夺利马，从山上下山掠夺这座城市，不仅在这里，而且在全国不同地区，但首都是一个象征性的地方它必须得到保护，” 他告诉媒体。共和国国会以外的新闻界。

他补充说 ：“现在不是给予它的最佳时机，也不是给予它最好的方式，但我认为，为了控制大众的溢出，必须采取这种性质或类似的措施。”

有鉴于此，他决定说一句话：“亲爱的同胞们，4 月 5 日，当我到达国会时，我发表了一些不幸的声明，试图报告利马市将出现可能的骚乱，我提到人们将从山上下来。这种说法被误解了，我的意图不是要冒犯任何人。我为此向你道歉。我之所以参加国会，是因为我收到了你的投票， 来自居住在圣胡安德卢里甘乔市周围、科马斯的玛丽亚·德尔·特里温福别墅、圣马丁德波雷斯的人们的投票。如果我让你对我的表情感到难过，我想向你道歉。”

“我们支持并推动了所有挑战和谴责本届政府任命的无法代表的部长的举措。作为替补席和个人方式，我们推动总统空缺，因为这是卡斯蒂略总统引发的摆脱这场危机的唯一出路。他补充说，我们永远不会放弃我们的原则，捍卫民主和我们的祖国，并将其从当今统治我们的激进和过时的极端主义手中夺走。”

在结束发言之前，他保证，他将致力于为正义事业而战，捍卫最需要帮助的人。

“我们对所有秘鲁人的承诺现在和将来都是如此。我们将永远保护最贫穷和最弱势群体的权利，这些人合法地要求国家立即存在。自国会以来，我的奋斗和牺牲是献给那些最少、应该得到更好生活质量的同胞，对他们来说，这是我永恒的承诺。秘鲁万岁！”，已结束。

这位国会议员在不幸的言论之后出去道歉。

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