亚视上的 JB：迪尔伯特·阿吉拉尔模仿了他在电视频道郊区遭受的虐待

4 月初，米拉格罗斯·莱瓦（Milagros Leiva）尖叫要拆除迪尔伯特·阿吉拉尔的公共汽车时，发生了一起令人尴尬的事件。这起事件是由亚视上JB的歌手重现的。这位艺术家甚至称他的车辆为troncomóvil，这是记者当时使用的词。

豪尔赫·贝纳维德斯邀请迪尔伯特·阿吉拉尔参加他的节目, 这个星期六, 四月 9,.这位歌手参加了 “Trampolín a la champa” 序列，在那里他开玩笑说米拉格罗斯·莱瓦（Milagros Leiva）发生了什么。他甚至以丹尼·罗萨莱斯（Danny Rosales）在《Viejoleta》中的角色模仿了这种情况。

迪尔伯特·阿吉拉尔用记者的话说：“我带来了移动行李箱。”“我想知道谁是这辆后备箱车的司机！”，米拉格罗斯·莱瓦当时以贬义的方式对这位歌手的音乐家说。

“我不知道。监护人对我说：“把车留在那里”。然后我把车留在了那里。” cumbiambero 在 ATV 的 JB 中回答了丹尼·罗萨莱斯，引起了其他人的笑声。

也就是说，他演唱了歌曲 “Unita más”。最后，他在演讲结束时说：“音乐是健康的，健康的”。

你还记得，迪尔伯特告诉了 Magaly Medina 计划发生了什么。“她上车对他们大喊大叫，她傲慢地说：'迪尔伯特·阿吉拉尔是谁？这些不称职者是谁？” 他说，'你打过谁？“我不想让你再哭” 的口译员说。

最后，他开始向记者道歉。他说：“如果有什么困扰你的事情，请原谅他们，但这不是寻求帮忙的语气或方式。”

MILAGROS LEIVA 怎么了？

节目 Magaly Tv: La firme 宣布，当乐队的公共汽车停在威拉克斯电视台外面时，迪尔伯特· 阿吉拉尔和他的音乐家受到了米拉格罗斯·莱瓦的虐待。

根据视频和M agaly Medina 本人的故事，电视节目主持人登上了坎比亚集团的交通工具，傲慢地要求他们离开这个地方，这是因为他们在停车位。

同样，亚视节目的一位记者去采访了这位坎比亚歌手，问他米拉格罗斯·莱瓦（Milagros Leiva）生气时开始在所有同事面前看不起他是否是真的。

“他有没有告诉你你是谁，你打了谁？”，他们咨询了坎比亚歌手。“是的，他把自己放在那种语气里。她上车以傲慢的语气（对着她的音乐家）大喊大叫，” 他说。

根据迪尔伯特·阿吉拉尔（Dilbert Aguilar）的说法，Willax Televisión的主持人在与音乐家发生争执后去找他，并毫不犹豫地试图让他自卑，就像那天陪伴他的音乐家一样。

“他对我说：'嘿，那些适应不当的人'和其他形容词对我的孩子们。我什么都不知道，因为我在另一个环境中。我对此一无所知，我告诉自己，他们必须发生一些事情才能做出这样的反应。然后男孩们告诉我发生了什么事，” 他说。

另一次，这位坎比亚歌手证实，尽管他是电视频道的嘉宾，但米拉格罗斯·莱瓦（Milagros Leiva）对他的举止不正确。“不，它确实得到了...你打了谁？事情就是这样，” 他补充说。

迪尔伯特·阿吉拉尔解释了为什么他把车停在运河郊区

为了澄清事实，迪尔伯特提到，他的团队的公共汽车停在运河工人告诉她的地方，如果她要求他们以友好的方式离开现场，他们会立即这样做。

“监护人把我们放在那个地方，她必须像任何自然人一样以更友善的方式前进。向司机询问一个空间来容纳他的汽车，” 他补充说。

“你打了谁？”，告诉迪尔伯特·阿吉拉尔，他们向音乐家大喊要离开公共停车场。

继续阅读