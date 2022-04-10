在安蒂奥基亚的一所学校里，一名学生向老师扔鸡蛋和液体以吸引她的注意力

在安蒂奥基亚州贝洛戈雷蒂附近的Hernán Villa Baen a学校，记录了一名学生因叫醒电话而在头部爆出一个鸡蛋。该视频风靡一时，并在 “Denunciations Antioquia” 平台的Twitter帐户上发布，显示了学生走近老师的办公桌的那一刻，他正坐着，走近，脑袋里有一个鸡蛋爆炸。

老师问攻击者为什么要对她这样做，她回答说：“因为没人记下我。”显然，他们会在他的纪律表上给他一个警钟。

这名学生对发生的事情不满意，因此决定继续殴打她的老师。事件发生时，受害者试图离开教室去洗手间去掉头发上残留的鸡蛋，年轻的受害者再次猛烈抨击她，将她携带的液体倒入保温瓶中。

许多网友评论了视频中录制的事件，并拒绝了这位年轻女子的表演。此外，他们警告说，各自的父母将对此负责。

就贝洛市长办公室而言，它强调了老师对情况的良好管理，并补充说，在调查情况以及是否有更多人参与时，可以保证学生获得所有正当程序。

它还指出，教育部报告说，已向儿童和青少年警察局报告了此案，并传唤了未成年人的父母，以启动获得家庭福利的必要照料途径。

应该指出的是，该国已经报告并公开了学校暴力案件，例如，今年到目前为止，麦德林至少有500起学校暴力案件

最近几天，麦德林教育部报告说，今年到目前为止，至少记录了500起学校暴力案件，包括欺凌，性骚扰，网络欺凌等。

为了解决影响229所官方教育机构的学生的问题，其中包括337所私立教育机构和49所城市覆盖的学生，麦德林市长办公室发起了 “别碰你” 运动。

通过这一举措，政府打算向城市教育机构中遭受暴力侵害的学生提供支持。但是，除此之外，它还旨在为儿童和年轻人提供足够的信心来举报侵略者。

最后，拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）去年警告说，哥伦比亚有32％的学生报告受到欺凌，这一数字显示了学生在该国面临的严重暴力和欺凌问题，他们需要全面的照顾遏制。

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