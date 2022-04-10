在一家花店里，他组装了步枪和冲锋枪：它们捕获了波哥大武器的 “大师”

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

总检察长办公室本周日报道了所谓的武器 “大师” 卡洛斯·阿尔贝托·祖鲁阿加·阿罗亚夫，他将是犯罪组织最大的枪支制造商和经销商之一。

这个人本来可以在武器的采购、组装和销售方面完成将近 15 年的工作。证据表明，据称他获得了步枪、机关枪、榴弹发射器等，这些都是从昆迪纳马卡、托利马和梅塔的军事总部以及秘密市场上提取的。

显然，他在自己居住的工匠车间准备了这些武器，随后将武器销售给安蒂奥基亚和科尔多瓦的 “海湾部落” 结构、梅塔、卡克塔和考卡的哥伦比亚革命武装力量持不同政见者以及该国西南部的民族解放军。

此外，据当局称，调查中引起注意的是，据称Zuluaga Arroyave与考卡的持不同政见团体和民族解放军同时出售武器，以便就贩毒路线的争端相互对抗。

枪支 “古鲁”（Guru）与他的妻子罗莎·海伦娜·玛雅·拉米雷斯（Rosa Helena Maya Ramírez）一起在波哥大西部的诺曼底附近被捕。该建筑的外墙是插花的商业场所。但是，他们当场找到了组装武器和步枪某些零件的车间。

打击犯罪组织特别局的一名检察官则指控这对夫妇犯有以下罪行：共谋犯罪；制造、贩运和携带武器、受限用途、武装部队专用弹药或爆炸物；以及非法个人致富。被拘留者必须遵守监狱中心的安全措施。

值得注意的是，2020年7月，卡洛斯·阿尔贝托·祖鲁阿加·阿罗亚夫在波哥大接受了两次搜查程序。在其中一次诉讼中，他们在圣安德雷西托市中心的一处商业场所中缴获了四支步枪、三个榴弹发射器、700把机关枪、弹药和3400万美元的现金；在另一起诉讼中，他们还发现了步枪和28,200,000,000美元的现金。

开发中的新闻...

继续阅读：



