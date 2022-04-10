圭多·贝利多要求玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦辞去国会议长职务

国会议员玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦和Guido Bellido 已经成为过去的一部分。执政党和反对派之间的分歧在议会的议员发表声明后重新设想。秘鲁自由报（Peru Libre），他在信中建议立法机关负责人退出并 “停止” 为秘鲁人工作”。对于佩德罗·卡斯蒂略政府和全国代表来说，这是今年迄今为止最繁忙的一周之一。

引起贝利多拒绝的评论是阿尔瓦提到总统辞职将是结束该国所处危机的 “唯一出路”。“我们知道没有空缺票，空缺需要87票，左边的三个席位已经阻止了空缺的可能性。目前唯一的出路就是辞职。副总统应该接任，” 阿尔瓦说。

有@@ 鉴于此，圭多·贝利多称国会董事会为空缺，由大众行动社的国会女议员领导。库斯科议员在他的Twitter帐户上写道：“在国会有一个'空缺'的董事会是不可思议的，因为它应该保证公正的原则，因为大多数人拒绝空缺并承认民主胜利。”

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

后来，贝利多建议让阿尔瓦成为退出的人。他补充说：“我建议你辞职，停止为秘鲁人工作。”就国会主席而言，她宁愿不大声疾呼。应该记得，国会已向卡斯蒂略总统发出了一项由阿万扎·派斯的女议员罗塞利·阿穆鲁兹推动的动议，敦促他辞职。

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周六下午，部长会议主席阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）指责国会歪曲了行政部门提出的法案消除某些食物中的IGV。”在收到该法律的亲笔签名后，我们注意到国会歪曲了该法案，免除了瘦背、鹅、野鸡、珍珠鸡、进口肉类、炼乳、烤宽面条、馄饨等的责任，这些都不属于资源有限的人口的基本篮子，” 托雷斯说。

添加不属于基本家庭篮子的产品导致行政部门和包括吉多·贝利多（Guido Bellido）在内的几位与其关系密切的产品的拒绝。他在另一条推文中写道：“共和国国会主席女士，我们敦促作出更大的判断；我们不会允许同时进行法律和作弊。”

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

除了显示阿尔瓦被肉、火鸡、烤宽面条和甜点等食物包围的图片外，贝利多还指责议会推行侵犯大多数秘鲁人利益的法律。他在出版物中补充说：“你不能以基本家庭篮子的名义对国家实施法律，也不能在我们播下定时炸弹时为之辩护。”

根据总理托雷斯的说法，该法律将产生 “32亿索尔的预算预算，将不允许基本服务，医院，学校，警察局，供水和排水项目，灌溉基础设施等，” 他通过社交网络说。

根据经济学家豪尔赫·卡里略·阿科斯塔（Jorge Carrillo Acosta）的说法，国会批准的这项法规将 “在2022年产生总收入减少5亿新元的影响”。因此，必须要求经济和财政部（MEF）“在最长15个日历日内规范法律”。

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