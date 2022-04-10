哥伦比亚和秘鲁政府决定勘探普图马约河流域

根据哥伦比亚和秘鲁两国政府的倡议, 将在两个邻国之间进行普图马约河流域两国考察.这项措施是1月14日在莱瓦别墅2022年行动计划中签署的两国承诺的一部分。这次会议汇集了哥伦比亚总统伊万·杜克和秘鲁的佩德罗·卡斯蒂略总统。

首次两国生物多样性考察于4月8日星期五在秘鲁伊基托斯市启动。秘鲁和哥伦比亚机构的代表出席了这次活动。

根据哥伦比亚环境部的说法，两国工作的目标是了解在普图马约河流域登记的物种，“以便促进其保护，确定特有或受威胁的物种，并确定适合生态恢复过程的物种，以及加强当地社区的能力”。

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从4月9日至5月1日，来自两国的47名科学家将前往位于亚马逊（哥伦比亚）和马纳斯省（秘鲁）洛雷托省的普图马约河中部流域的一部分。在这次考察活动启动仪式上，两国当局表示，在这次考察期间，将对动植物群的不同生物群进行实地采样，“这将加强各国生物收藏和亚马逊信息系统的信息”。联盟。

这次考察的技术开发将由哥伦比亚亚马逊科学研究所（SINCHI）进行，该研究所将为来自国立大学和山谷大学的17名研究人员提供服务。就其本身而言，秘鲁亚马逊研究所将有30名研究人员与该机构和圣马科斯市长大学有联系。

SINCHI总干事Luz Marina Mantilla Cárdenas说：“我们的使命是加强每个国家的生物馆藏信息库以及亚马逊和生物多样性信息系统，从而加强当地社区本身对它们的了解。资源。他说：“我们相信，我们获得的结果对于科学和常识至关重要，当地人的工作将促进知识、知识和经验的交流。”

在实地阶段，这些小组将由当地的共同研究人员陪同，这将通过扩大传统知识和科学知识之间的对话来促进知识的交流和转让。秘鲁国家科学、技术和创新委员会主席本杰明·马蒂科雷纳说：“在这次两国探险中，不仅建立了两国关系，而且科学家们将拥有多年来的纽带和共同的工作基础。”

这次探险的边境地区是距离哥伦比亚和秘鲁人口稠密中心最远的地区之一，而哥伦比亚和秘鲁又共享1330公里的线性公里。秘鲁自然资源开发部副部长亚米拉·席尔瓦·维达尔（Yamila Silva Vidal）表示：“这项工作对于可持续管理至关重要，但首先我们需要知道我们在亚马逊拥有什么，这就是为什么开始这次探险至关重要的原因。”

科学，技术和创新部负责知识，创新和生产力的副部长塞尔吉奥·克里斯坦乔·马鲁兰达（Sergio Cristancho Marulanda）则强调说：“对于哥伦比亚政府而言，生物多样性知识对于建立自然资源的适当管理至关重要。。”

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