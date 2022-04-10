God Level All Stars 2vs2：战斗、时间以及如何从智利观看今天的第二天

在波哥大的Movistar竞技场与11,000多名灵魂一起度过了壮观的第一天之后，今天星期天是上帝等级全部Stars 2vs2在智利圣地亚哥庆祝其第二次约会。该活动将在神话般的考波利坎剧院举行。本次锦标赛将衡量16对世界上最好的自由泳选手。Hip Hop 的这一学科包括举行说唱战斗，其中 MC 用押韵即兴创作。

回想一下，第一次约会是由 Nitro（智利）和Valles-T（哥伦比亚）组成的二人组赢得的。他们在紧张的决赛中击败了洛基洛（哥伦比亚）和莱特拉（委内瑞拉）的二人组。从今天下午 4 点开始，他们将从第 16 轮开始再次见面。

Valles-T 和 Nitro 是 2022 年上帝等级首次比赛的获胜者。

预计这将是货币对已经比较整合的日期。在秘鲁代表方面，昨天他们的运气再好不过了，留在了第一轮比赛中，但Stick除外，他与墨西哥RC进行了二人组。他们进入了四分之一决赛。帕波（阿根廷）和贾兹（秘鲁）的二人组是最受欢迎的球员之一，引起了最大的期望，但在此之后未能超越第二轮比赛输给了 Nitro-Valles-T 二人组。在智利，他必须抬起头。

DUPLAS PARA 上帝等级全明星 2022

该名单遭受了来自西班牙的 Blon 和 Sweet Pain 的最后一刻下降，因此他们不得不取代罗米恩托（智利）和洛基洛（哥伦比亚）。这就是在剩下的三个日子里将面对蓬塔德里马斯的夫妇的样子：

丘蒂 (西班牙)-玛丽塞亚 (哥伦比亚)

Jaze (秘鲁)-Papo MC (阿根廷)

黑克鲁斯 (秘鲁)-斯科内 (西班牙)

斯基尔 (秘鲁)-MP (阿根廷)

Rapder (墨西哥)-轴承 (智利)

Theorem (智利)-斯图尔特 (阿根廷)

克兰 (阿根廷)-马纳克 (西班牙)

加齐尔 (西班牙)-梅查 (阿根廷)

洛基洛 (哥伦比亚)-歌词 (委内瑞拉)

硝基 (智利)-T Valleys (哥伦比亚)

Steppe Wolf（墨西哥）-凯撒（智利）

Cacha (阿根廷)-金属语言学 (智利)

雅尔兹 (波多黎各)-SNK (哥斯达黎加)

Lancer Liric（委内瑞拉）-Exodus Lricic（多米尼加共和国）

Skiper（墨西哥）-里德尔（智利）

Stick (秘鲁)-RC (墨西哥)

God Level All Stars tendrá cuatro jornadas en cuatro distintos países.

上帝等级全明星的日期和时间

最初，已经宣布了巡回赛的巡回赛，其中六个日期将在四个不同的国家/地区进行。但是，该组织报告说，由于不可抗力的原因，科尔多瓦和罗萨里奥（阿根廷）的日子将不会举行。这就是为什么现在有四天的时间可以玩的原因。

日期 2。 智利圣地亚哥是 4 月 10 日星期日第二阶段的 God Level TODAY 的选定地点。活动定于下午4点（哥伦比亚，墨西哥和秘鲁时间），下午5点（智利），下午6点（阿根廷）和晚上11点（西班牙）开始。

日期 3。 阿根廷首都布宜诺斯艾利斯是4月18日星期日举行的神级2VS2倒数第二阶段的现场。活动定于下午3点（哥伦比亚，墨西哥和秘鲁时间），下午4点（智利），下午5点（阿根廷）和晚上10点（西班牙）开始。

日期 4。 神级总决赛将在马德里举行。这16对夫妇于4月22日星期五全力抵达西班牙首都。活动定于下午3点（哥伦比亚，墨西哥和秘鲁时间），下午4点（智利），下午5点（阿根廷）和晚上10点（西班牙）开始。

如何观看上帝等级的全明星

今年，大多数地方已经在会议上出售，供那些可以亲眼看到的人使用。对于那些想在家中关注它的人来说，这次的机制会有所不同。

God Level 安排了比赛直播，但不是像往常那样在 YouTube 上免费直播。这次，比赛将可以通过Ubeat平台进行。

支付9.99美元，您将能够使用总通行证，以查看所有日期。您也可以选择价格为3.99美元的每日通行证。

主持人，DJ'S Y JUECES

尽管说唱歌手将永远是当天的亮点，但有些成分可以给节目带来额外的触感。我们谈论的是主持人或主持人，播放音乐的人，DJ以及将负责投票的人，例如陪审团。

如今，神话般的阿根廷传教士与来自墨西哥的Serko Fu一起回到舞台上制作动画。盘子上还将有两名专员：来自哥伦比亚的Jbeats和来自墨西哥的Sonicko。

作为陪审员，巴比（西班牙），丹格（墨西哥），欧米茄（智利）和乔塔（秘鲁）已经宣布。但是，还有一位法官的名字尚未公布。

为什么 ACZINO 不在 2022 年达到上帝等级？

墨西哥人毛里西奥·埃尔南德斯（Mauricio Hernández），别名阿奇诺（Aczino），是西班牙语中该学科的最大代表。目前，他是红牛巴塔拉的两次世界冠军。许多人想知道为什么Aczino不参加这场比赛。

他本人负责在 Twitter 上解释它。“今年我会错过神级别，我希望能参加下一个等级，但是这次我必须为 Vive Latin o准备一场演出，我需要100％。除了我写了两场战斗，其中一场需要特别准备之外，” 他写道。

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