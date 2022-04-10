费尔南多·德尔·索拉尔透露了自己的婚礼照片，并与安娜·费罗引发了怀孕传闻

费尔南多·德尔·索拉（Fernando del Solar）是墨西哥人最喜爱的车手之一，多年来，他一直是阿兹台克电视台节目 Venga LaAlegrí a早晨的头条新闻之一，尽管他已经不在了，但他仍然是被宠坏的观众之一。现在，这位阿根廷人在他的社交网络上分享了一些照片，这些照片证实了他与安娜·费罗（Anna Ferro）的婚姻，此外还有一张已经引发了可能怀孕的谣言。

在诸如 Twitter 之类的某些媒体和平台上提到的内容现在已成为现实：费尔南多·德尔·索拉（Fernando del Solar）和安娜·费罗（Anna Ferro）在一次非常亲密的仪式上正式结婚，该仪式被一本著名的社交杂志永远记录下来，该杂志现在已经揭示了什么是最重要的婚礼之一的第一眼由于阿根廷人参加了辛西娅·罗德里格斯（Cynthia Rodrígue z）和埃尔·卡皮·佩雷斯（El Capi Pérez）主持的节目，因此阿根廷人保留了大量粉丝。

“最后，在让她嫁给他之后...我嫁给了这个辣妹 @annaferro8！！在天堂里 @breathlesscancunsoul 那是在 3 月 22 日他给了我 “是”... 我们赢了。谢谢 @hola_mx 接受这么精彩的采访，” 他写道。

Así compartió la noticia (Foto: Instagram)

他立即收到了成千上万的赞和评论，其中包括他在媒体上的一些同事，例如 Vielka Valenzuela，他写道：“而且我保守了秘密，嘿，嘿”；奥达利斯·拉米雷斯：“恭喜”，而佩德罗·普列托、胡安·马丁·哈雷吉和希梅娜·佩雷斯· 拉乔科等其他人则离开了他们更多的祝贺伴随着心灵和掌声的表情符号。

尽管用这张照片进行了庆祝，但这将是另一张在演艺界引起人们关注的图像，因为两者都穿着白色棉质衬衫摆姿势微笑，一只手握住安娜的肚子，因此明显怀孕的姿势已经引起了人们对社交的反应网络，此外他在 insta故事中分享了这篇文章并加上了标题：“我们怀孕了吗？”。

La pareja podría estar embarazada (Foto: Instagram/@fernadodelsolar)

“对费尔来说非常好，因为在他生病以及另一个女孩发生的一切之后，我以为我再也看不到他像现在这样幸福了。”“费尔南多·德尔·索拉（Fernando del Solar）和安娜（Anna super）期待一个孩子，因为这些姿势和照片是典型的'让我们当爸爸'。”“看到Fer再次开心真是太高兴了，照片看起来超级可爱，她穿着那件衣服非常漂亮，他恢复了多年来缺乏的那张幸福的面孔。”他们在出版物中写道：“我很高兴年龄不是她结婚的障碍，而且最有可能的是她正在怀孕。”

去年4月，阿根廷人通过 Instagram 上的帖子分享了他向现任伴侣求婚的那一刻，这引起了粉丝们对婚礼的兴奋，这场婚礼现已得到许多墨西哥人和阿根廷人的确认和称赞。

La pareja lleva más de cinco años juntos (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

在剪辑中，你可以看到费尔南多·德尔·索拉（Fernando del Solar）将订婚戒指从蛋糕顶部摘下来，然后让安娜嫁给他。“他说是的！”，主持人写了一个环形表情符号。

“生命是不断的兴衰...当你经历了这么多事情时，你所渴望的只是健康、爱、幸福和稳定...毫无疑问，经过这么多的散步，我在我爱的女人旁边找到了所有这些东西：@annaferro8 “，他在那篇文章中写道。

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