安蒂奥基亚省阿马加的非法矿山发生紧急情况，造成一人死亡，六人陶醉

位于安蒂奥基亚省西南部阿马加的米纳斯的一座非法煤矿内发生强烈的甲烷爆炸，造成一人死亡，另外六人最终因那里的高浓度一氧化碳（CO）而中毒。

4月9日星期六中午左右，在一个名为El Eucalyptus 2的污水坑里，根据Salvamento Minero的报告，那里有救生员在场，由国家矿业局（ANM）协调，三名工人得以自行离开，另有一人被击中爆炸就死了。

根据国家矿业局的一份报告，上述三名矿工在紧急情况发生后能够自行离开，但唯一的致命受害者埃德加·卡莫纳被爆炸击中。救援可能在下午5点左右进行。

ANM报告中可以读到：“事件发生时，又有三人进入，试图营救没有外出并且也受到高浓度CO（一氧化碳）影响的工人”。

进入污水坑的三名矿工因吸入气体而陶醉。事件发生后，他们被转移到Amagá的医院。

据RCN新闻报道，阿马加政府秘书胡安·费尔南多·查韦拉·帕拉西奥斯报道说，当局收到紧急报告时，有四个消防队和三名护理助理出席。查弗拉说：“不幸的是，我们市事故的第四名矿工受害者被发现死亡。”

同样，国家矿业局解释说，采矿救济人员被派往现场，设备和卡尔达斯总部安蒂奥基亚的一名工程师被调走。

此外，查弗拉（Chaverra）报告说，市长莱昂纳多·莫利纳（Leonardo Molina）抵达了采矿紧急情况的地区，由于正在经历强烈的冬季浪潮，他正在参加该市目前面临的其他临界点。

3月29日下午，在安蒂奥基亚（Antioquia）的阿玛加（Amagá）市发生了一起袭击事件，造成两名男子成为受害者，他们被骑摩托车动员的武装人员枪杀。

这些事件发生在卡米洛C区。当局报告说，犯罪分子直接向一名22岁的男孩开枪，但一颗流弹打伤了另一名42岁的男子，他在做木工时当场死亡。

根据政府秘书处提供的信息，谋杀案的发生是由于该市与小额贩运有关的账目和解，因此Chaverra认为这可能是阿玛加暴力浪潮的开始。

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