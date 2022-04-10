COVID-19：4月10日星期日，疫苗接种将持续到晚上7点

没有理由不接种疫苗！为了继续疫苗接种过程和秘鲁人接种 COVID-19 疫苗，卫生部继续组织运动以完成这些计划。

因此，卫生部免疫主任玛丽亚·埃琳娜·马丁内斯（MaríaElenaMartínez）回忆说，由于 “我为秘鲁接种疫苗，完成您所缺乏的剂量” 的战略， 今天4月10日（星期日），利马和其他地区将有各种疫苗接种点。国家，以便整个家庭都能完成这一过程，从而避免新的浪潮。

尚未使用第一剂或仍在等待第二剂、第三剂或第四剂的人，如果他们已经超过70岁，可以在周日晚上7点结束。

这位 Minsa 官员强调，由于该战略，整个家庭都将接种疫苗。他还保证，他们不会放松警惕，因为面临的挑战是为秘鲁90％以上的目标人群接种疫苗。

免疫负责人@@ 说：“疫苗是安全有效的，因此疫苗接种适用于整个家庭，祖父母可以接种第四剂，父母可以接种第三剂，孩子可以接种第二剂，我们正在通过娱乐和有趣的节目等着他们。”

马丁内斯提醒父母和照顾者，在秘鲁女孩和男孩节期间，每个疫苗接种点都会为自负的孩子举办抽奖活动。

Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda REUTERS

你需要记住什么

如果您属于以下任何群体，请前往离家最近的疫苗接种中心：

需要第一剂或第二剂的@@ 5至11岁女孩和男孩。

需要第一剂、第二剂或第三剂（接种第二剂 COVID-19 疫苗后 5 个月）的 12 至 17 岁青少年。

18岁及以上需要接种第一剂、第二剂和第三剂疫苗的人（在接种第二剂 COVID-19 疫苗后3个月）。

落后于需要第一、第二或第三剂的其他年龄段的人。

被诊断患有癌症的患者需要服用第一、第二、第三或第四剂。

有任何危险因素或合并症的人（根据针对该人群的 COVID-19 疫苗接种协议）。

你可能会收到第四剂 COVID-19 疫苗的申请：

-如果您年满70岁，并且在第三次服药后5个月。

-如果您是免疫抑制患者，并且在第三次服药后5个月。

-如果您是卫生人员，并且在第三次服药后5个月。

Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina

注意

如果您仍然没有出现在登记册上，请携带身份证前往最近的疫苗接种中心。卫生部正在更新信息。

如果可能，请下载并填写知情同意书。随身携带身份证以加快流程。

如果你手边没有孩子的身份证，你可以出示孩子的出生证明、笔记证明、疫苗接种卡或洗礼文件。

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