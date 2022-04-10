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星期日 10 四月 2022
奇諾

COVID-19：4月10日星期日，疫苗接种将持续到晚上7点

在 “我在秘鲁接种疫苗，完成你所缺少的剂量” 运动之后，Minsa宣布了这一消息，以便人们获得完成计划所需的剂量。

Newsroom Infobae

10 四月 2022

没有理由不接种疫苗！为了继续疫苗接种过程和秘鲁人接种 COVID-19 疫苗，卫生部继续组织运动以完成这些计划。

因此，卫生部免疫主任玛丽亚·埃琳娜·马丁内斯（MaríaElenaMartínez）回忆说，由于 “我为秘鲁接种疫苗，完成您所缺乏的剂量” 的战略，今天4月10日（星期日），利马和其他地区将有各种疫苗接种点。国家，以便整个家庭都能完成这一过程，从而避免新的浪潮。

尚未使用第一剂或仍在等待第二剂、第三剂或第四剂的人，如果他们已经超过70岁，可以在周日晚上7点结束。

这位 Minsa 官员强调，由于该战略，整个家庭都将接种疫苗。他还保证，他们不会放松警惕，因为面临的挑战是为秘鲁90％以上的目标人群接种疫苗。

免疫负责人@@ 说：“疫苗是安全有效的，因此疫苗接种适用于整个家庭，祖父母可以接种第四剂，父母可以接种第三剂，孩子可以接种第二剂，我们正在通过娱乐和有趣的节目等着他们。”

马丁内斯提醒父母和照顾者，在秘鲁女孩和男孩节期间，每个疫苗接种点都会为自负的孩子举办抽奖活动。

Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda
Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian CastanedaREUTERS

你需要记住什么

如果您属于以下任何群体，请前往离家最近的疫苗接种中心：

需要第一剂或第二剂的@@ 5至11岁女孩和男孩

需要第一剂、第二剂或第三剂（接种第二剂 COVID-19 疫苗后 5 个月）的 12 至 17 岁青少年。

18岁及以上需要接种第一剂、第二剂和第三剂疫苗的人（在接种第二剂 COVID-19 疫苗后3个月）。

落后于需要第一、第二或第三剂的其他年龄段的人。

被诊断患有癌症的患者需要服用第一、第二、第三或第四剂。

有任何危险因素或合并症的人（根据针对该人群的 COVID-19 疫苗接种协议）。

你可能会收到第四剂 COVID-19 疫苗的申请：

-如果您年满70岁，并且在第三次服药后5个月。

-如果您是免疫抑制患者，并且在第三次服药后5个月。

-如果您是卫生人员，并且在第三次服药后5个月。

Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina
Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina

注意

如果您仍然没有出现在登记册请携带身份证前往最近的疫苗接种中心卫生部正在更新信息。

如果可能，请下载并填写知情同意书。随身携带身份证以加快流程。

如果你手边没有孩子的身份证，你可以出示孩子的出生证明、笔记证明、疫苗接种卡或洗礼文件。

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