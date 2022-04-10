COVID-19：秘鲁在过去 24 小时内记录了 286 例新病例和 6 例死亡

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

冠状病毒继续袭击。秘鲁继续增加阳性病例的数量，这可以从卫生部发布的最新报告中看出，直到2022年4月8日下午22点，该报告证实出现了286名新感染者该国的 COVID-19。

提到的数字仅对应于上周五，同一天的死亡人数总共为6人。

根据 Minsa 和 COVID-19 情境室发表的声明，进行的丢弃测试有所增加，而阳性病例也有所增加这个国家。这是从疫情开始到2022年4月8日收集的信息。

-人们抽样了 2900 万 171、760

-负面结果 2500 万 620,515

-确诊病例 300 万 551,245 例

获得有关上周五确诊病例的以下信息：

-人们抽样了 65 525

-确诊病例 286

住院并康复

明萨证实，秘鲁正处于第三波浪潮中，这是由于该国最近几周的感染人数众多。就住院患者而言，发现共有1234名患者因 COVID-19 而住院。

对于健康状况危重的患者，这个数字总共为401人。这些在重症监护室（ICU）中，有机械通气。

此外，官方卫生实体发布的报告证实，迄今为止，已有300万584,034人克服了这种疾病，并已从中出院在医疗机构接受医疗服务或完成了一段时间的居家隔离。

另一个需要考虑的数字是上周五出院的人数，共计25人。

COVID-19 导致的死亡

迄今为止，该国总共死亡人数为212,471人，尽管死亡人数众多，但据估计，这第三波不会造成大规模死亡，只会继续存在传染病；但是，为了避免传染，我们绝不能放松警惕，继续采取健康措施。

秘鲁 COVID-19 疫苗接种的最新情况

根据卫生部的数据，截至2022年4月9日下午18点01分，共使用了69′160′812剂针对 COVID-19 的剂量。

Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:01 horas del 9 de abril.

但是，13′969′445接种了加强剂量的疫苗，这导致弱势人群的加强剂量增加了71.63％。

这些数字表明，48.9％的普通人群接种了加强剂量的疫苗。

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