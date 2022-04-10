国会依靠法律降低里脊菲诺、珍珠鸡和其他进口产品的价格

共和国国会批准暂时免除家庭篮子中某些产品的一般销售税（IGV），例如鸡肉、鸡蛋、糖和肉制品。但是，它不包括面包和油，但确实包括里脊菲诺、野鸡、珍珠鸡和其他进口产品，这些产品在秘鲁并不受欢迎。

总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）要求立法机关 “迅速” 纠正已通过的法律，因为该法律包括那些秘鲁资源有限的人口无法获得的食物。

他在推@@ 特上写道：“在收到法律的亲笔签名后，我们注意到国会歪曲了该法案，免除了瘦背、鹅、野鸡、珍珠鸡、进口肉类、炼乳、烤宽面条、馄饨等的责任，这些都不属于贫困人口的基本篮子。”账户。

Foto: @anibaltorresv (Twitter)

共和国国会估计，这将产生32亿新元的预算预算，可用于支付其他领域的基本服务。总理补充说，经济部长奥斯卡·格雷厄姆（Oscar Graham）可以帮助他们避免再次陷入这个错误。

“我们认为这是国会的错误，国会没有能力支出。我们要求你尽快纠正这种不当行为。经济部长准备合作重新制定规范，为最需要帮助的人提供帮助。让我们一起努力吧！”，他解释说。

据接近报纸《La República》的消息人士称，行政部门将遵守这项规则，该规则由议长玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦（Maríadel Carmen Alva）于周五下午签署，她在社交网络上感到满意：“国会遵守了国家！我们通过了一项法律，免除了基本家庭篮子中产品的IGV付款：鸡蛋，鸡肉，糖等。我们和那些阻止底池的人在一起。总统，这项法律的颁布很紧迫，人民迫不及待。”

现在，议会必须只包括对最贫困家庭支出有更大影响的产品，特别是因为有效期至2022年12月，财政成本将为32亿新元。

El premier Aníbal Torres reclamó al Congreso. Captura: Twitter

经济学家讲话

前经济部长沃尔多·门多萨（Waldo Mendoz a）批评说 ，有 “瘦腰肉，有鸭子，鹌鹑，烤宽面条”，经济部门的账单 “两天之内就没有完成”。

他告诉 RPP Noticias：“另一个问题是，宪法规定国会议员没有支出倡议，每项关于税收事项或免责的法案都必须有经济部（MEF）的报告。”

“目前，MEF的任务是就这项制作不佳、昂贵的法案发表意见，这是一项微妙的任务。另一个大问题是，这个 IGV 与消费者选择性组织不同，MEF 有权撤销该措施，国会必须撤销这项措施。我希望看到国会撤销这项措施，” 他补充说。

太平洋大学经济学教授恩里克·卡斯特拉诺斯（Enrique Castellanos）告诉La República，IGV豁免对最终食品价格的影响将微乎其微，因为价格上涨是一种全球现象，增加了这些产品的市场的非正规性。

“实际上，价格会有所下降，但18％不会反映在价格上。他说 ，将感受到的影响不会太大，在难以权衡的全球趋势中，这是一种姑息疗法。”

最后，经济学家豪尔赫·冈萨雷斯·伊斯基耶多评论说，目前所有易腐食品，例如蔬菜和水果，都已经免除了IGV的责任。

“很长一段时间以来，所有易腐食品都没有支付IGV，因此折扣不会影响那些（易腐烂的）产品。将要影响的是七种产品的价格，” 他告诉 RPP Noticias。

他还认为，该措施是降低大宗商品价格的好选择，但如果是暂时的，因为这将是国家的两项代价。他说：“首先，它有征税成本，因为你的筹集资金将减少，因为 IGV 已经免除了最终产品的责任，但整个生产链都免除了责任。”

冈萨雷斯·伊斯基耶多（Gonzales Izquierdo）解释说，由于这是征税的显著减少，因此可以通过采矿等其他行业的更高收入来弥补。

“当你采取这些耗费资源的措施时，它们应该非常专注，但是在这里，你不仅会使那些真正需要它的人受益。他总结说，对于这两项成本，该措施必须是暂时性的，尽可能少。”

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