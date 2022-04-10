CJNG在米却肯州的一家Oxxo商店展出：“家庭购物”

犯罪集团的成员炫耀了他们在 Oxxo 中购买的商品

据称在米却肯州某处的 Oxx o 商店购买了哈利斯科州新一代卡特尔（CJN G）的至少 10 名男子的牢房，当局完全放心，没有受到当局的干扰。

犯罪集团的一名成员记录了他的同事是如何在半夜在一段路旁去便利店的。具有讽刺意味的是，用手机录制的对象评论说他们去储藏室了。

“问候，你要去经络法案，伙计们，纯粹的四个字母，疯了；我们来做家庭购物，” 那个穿着战术装备并携带为武装部队保留的步枪的人说，CJNG的其他成员也是如此。

他从郊区捕获到，每个人都在乘坐带闪光灯的皮卡车旅行，就好像他们是警察巡逻队、部长级机构的车辆或保镖一样。有些人在观看时，其他人则进入商店选择产品。

犯罪集团的成员炫耀了他们在 Oxxo 中购买的商品

当局尚未报告任何关于有组织犯罪盗窃该州一家 Oxxo 商店的报道，因此尚不清楚 CJNG 的成员是实际为购买的东西付费，还是仅仅是在手无寸铁的员工面前武装起来利用自己的力量拿走他们想要的任何东西。

一位当地工作人员解释说，他们只有一件物品和/或品牌可用来说明所需物品，而其他人则与她聚集在一起选择更多东西。尽管展示令人生畏，但店里的女售货员和她的团队似乎并没有感到不安。

他们要去的单位是门开着，关了，但是驾驶员坐在座位上，而其他人在停车场附近，旁边有车辆和摩托车的交通。

门乔内梅西奥· 奥塞格拉·塞万提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）的部队成员要求他的同事们向镜头致以问候，甚至在远处用昵称向他们大喊大叫，但假定的买家在咖啡前一直在后台询问他们需要什么机器。

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