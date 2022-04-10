澳大利亚宣布5月21日举行大选

FILE PHOTO: Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to the media at Melbourne Commonwealth Parliament Office, in Melbourne, Australia February 11, 2022. Darrian Traynor/Pool via REUTERS/File Photo

澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）呼吁在5月21日下周日举行联邦选举，在洪水、森林大火和 COVID-19 疫情动摇了三年之后，从背后开始了一场继续掌权的战斗。

保守的莫里森政府正在努力吸引澳大利亚的1700万选民，在一系列民意调查中落后于反对党工党，尽管该国经济正在复苏，失业率为4％，为13年来的最低水平。

“这次选举是关于你的。没有其他人的。这关系到我们的国家及其未来，” 莫里森说。

“我知道澳大利亚人经历了非常艰难的时期。我也知道，澳大利亚在未来几年将继续面临非常艰巨的挑战，” 他在堪培拉举行的新闻发布会上说。

Las encuestas muestran que el primer ministro Scott Morrison y el opositor, Anthony Albanese, está empatados estadísticamente para la contienda

民意调查显示，许多选民对这位 53 岁的领导人保持警惕，他自称是典型的澳大利亚有家室的人，不怕宣布自己的基督教五旬节信仰。

在投票前的艰难时期，包括两名心怀不满的自由党成员在内的政客指责他是暴徒和独裁者，有人说他 “没有道德指南针”。

现年 59 岁的工党反对党领袖安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）的目标是结束自由民族党九年的统治，自由民族党是一位谨慎的激进分子，专注于莫里森在危机中的表现。这种策略似乎行之有效。

Ne wspoll 最近的一项民意调查显示，工党领导联盟的比例为 54％，而两党的比例为 46％。

从统计学上讲，莫里森和阿尔巴尼斯在接下来的三年任期内被选为首选总理。

多项民意调查显示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，随着汽油价格显著上涨，生活成本是选举之前的一个主要问题，选举是强制性的。

在大选前的狂欢中，政府宣布了一系列礼物，包括为大约一半的成年人口减免燃油税和退税。

但是，归因于地球过热的极端天气事件以及政府的反应也使许多澳大利亚人感到困惑。

（来自法新社的信息）

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