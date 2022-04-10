另一名士兵在埃塔拉（北桑坦德）的Eln袭击中丧生

星期五晚上，三名士兵在Ituango（安蒂奥基亚）伏击已灭绝的哥伦比亚革命武装力量持不同政见者时丧生，另一名士兵在陪同埃尔塔拉（北桑坦德）农村对民族解放军的行动时在该国东部遇害。

根据哥伦比亚国民军Twitter帐户的报道，死者的年轻士兵被确定为伊万·安德烈斯·加马拉。

“我们拒绝在民族解放军的恐怖行动之后在北桑坦德省埃尔塔拉谋杀职业士兵伊万·安德烈斯·加马拉·马尔泰洛的行为。我们陪同并向他们的家人和朋友发送慰问信息。永远的英雄”，trinaron。

通过同一个社交网络，该军队的指挥官爱德华多·萨帕特罗将军也向该士兵的家属表示慰问。

“我们向全能者祈祷我们的英雄永远安息的职业士兵伊万·安德烈斯·加马拉，他在北桑坦德进行军事行动以保护社区时被民族解放军杀害。向他的家人和朋友表示慰问”，这位高级官员发表了这篇文章。

这是在已灭绝的哥伦比亚革命武装力量游击队的持不同政见者在Ituango (Antioquia) 发动袭击不到24小时之后发生的，在那里，除三名士兵被打死外，还有10人受伤，其中一人健康状况严重。这些制服被送往巴勃罗·托本·乌里韦医院和军事医院。显然，他们是在这个武装团体第 18 阵线的别名 “Ramiro” 头目之后。

在国民军第七师司令部发表的公报中，他们报告说：“4月8日星期五晚上，在安蒂奥基亚以北伊图安戈市农村地区El Singo村调动的一辆军车遭到安装在安蒂奥基亚北部Ituango市农村地区的炸药袭击。道路，显然是残余的有组织武装团体 Structure 18” 的恐怖分子所为。

他们保证，指挥部将就 “使用非法战争手段和方法” 向国家总检察长办公室提出申诉，他们保证这违反了国际人道主义法。

不排除其他武装团体是这次袭击的肇事者，这就是为什么第七师司令Juvenal Díaz Mateus 目前正在其他军事和警察当局的陪同下前往该地区的原因；他们将在那里与市长举行安全理事会。Ituango，毛里西奥·米拉，评估并采取必要的措施。

陆军表示，它对死者家属表示遗憾并表示慰问，但他们保证他们将继续在该地区开展军事行动，以确保该地区的安全与安宁。

该地区的武装战斗正在加剧，几周前，在与海湾部族以及哥伦比亚革命武装力量的持不同政见者发生冲突之后，又有3名士兵死亡。在这些行动中，被指定为持不同政见者第18阵线领导人的别名几内亚被撤职，另一名领导人被抓获。在这次行动中，军队设法营救了一名被绑架的未成年人。

该地区的居民说，他们害怕重温去年的紧张时刻，当时由于持续的战斗，几名农民不得不逃离。此外，他们报告说，他们不断受到在该部门活动的各种犯罪集团的威胁，而这些犯罪集团恰好离 Hidroituango 大型项目所在地非常近。





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