“2024年变得越来越糟”：珠三角将寻求取消对AMLO干预的授权撤销

4月10日（星期日），即授权撤销日的当天，珠三角驻国家统计局的代表安赫尔·阿维拉（ÁngelÁvila）宣布，由于在此之前和期间发生了各种违规行为，他的政党将要求取消磋商活动。天。

民主革命党（PRD）的旗手在向媒体发表的一系列声明中指出，“这一进程将意味着选举进程的前后”，因此警告说，必须有谴责联邦干预的先例政府。

El PRD promoverá una queja contra las y los servidores que promovieron la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

为了证明自己的意图，阿维拉回忆说，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）在处理撤销授权问题的早晨讽刺反对派的立场并宣布 “不要向我讲法律就是法律的故事”。在这方面，他说，自2018年12月1日起，总统发誓要保护和尊重宪法，这是矛盾的。

除此之外，还吸引了内政部（Seg ob）负责人阿丹· 奥古斯托·洛佩斯·埃尔南德斯（AdánAugustoLóp e zHernández）利用国防资源参加活动并推动撤销授权的时间，这是因为他从国民警卫队（GN）乘飞机移动）向索诺拉（Sonora）表示，他参加了一位活动政治家，他说：“别听国家统计局主任的话，他们要走了”。

在这种情况下，perredist讽刺并质疑了政府，因为出于同情心，他提出了一个问题，即韦拉克鲁斯，萨卡特卡斯和米却肯州的居民遭受了AMLO安全政策的后果，并看到GN提供了其中的一部分为洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）的改宗服务基础设施。

La promoción de la Revocación corría por cuenta del INE (Foto: Cuartoscuro) Andrea Murcia

似乎还不够，他展示了财政和公共信贷部（SHCP）在其官方Twitter帐户上发布的出版物，该出版物鼓励公民参加在墨西哥举行的第一次授权撤销。

因此，由于公务员和共和国总统本人的 “系统干预”，珠三角将提出一个完全取消授权撤销的程序，这是因为他们希望为2024年的选举进程开创先例，届时将确定新的总统职位。

最后，应该指出的是，洛佩斯·奥夫拉多尔的政党莫伦西亚民族（莫雷纳）运动正在成为同情者最多的政治示威活动，因为民意调查将马塞洛·埃布拉德和克劳迪娅·辛鲍姆定位为选举偏好的领导人，这可能代表着AMLO政府有连续性的可能性。因此，作为 “去墨西哥” 联盟的一部分，珠三角坚持临时对话，以便以尽可能民主的方式举行2024年的选举。

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