泽伦斯基预计，在俄罗斯袭击克拉马托尔斯克后，盟国将作出强烈反应

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周五表示，在俄罗斯袭击顿涅斯特克地区乌克兰城市克拉马托尔斯克的火车站之后，他预计第一世界大国将作出 “强有力的全球反应”。

根据总统声明，乌克兰总统在晚间讲话中说：“就像布查的大屠杀一样，像许多其他俄罗斯战争罪行一样，克拉马托尔斯克的导弹袭击必须是（国际）法院的指控之一，这肯定会发生。”

泽伦斯基说，全球范围内将努力确定俄罗斯入侵乌克兰期间 “每分钟” 发生的情况。“谁做了什么，谁下达了命令。总统补充说，导弹来自哪里，谁携带导弹，谁下达了命令以及袭击是如何协调的，” 总统警告说：“责任是不可避免的”。

他说：“俄罗斯国家宣传人员急于将袭击的责任转移给乌克兰军队，以至于他们不小心指责俄罗斯，” 他补充说，俄罗斯通讯社人造卫星报道说，这次袭击 “是在导弹还在空中时发生的”。

En el bombardeo murieron más de cincuenta personas via REUTERS

乌克兰总统还表示，他与欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩和欧盟外交政策高级代表何塞普·博雷尔谈到了俄罗斯对克拉马托尔斯克的袭击，他们在访问布查市后于本周五会见了泽伦斯基。

顿涅茨克地区军事管理局局长帕夫洛·基里连科说，这次袭击造成至少50人死亡，泽伦斯基本周五谴责了这次袭击，泽伦斯基指责乘员向车站发射导弹，“数千名和平的乌克兰人正在等待撤离。”

“他们没有力量和勇气在战场上挺身而出，他们正在玩世不恭地摧毁平民。他强调说，这是一种无止境的邪恶，如果不受到惩罚，它将永远不会停止。

布查的强奸案

乌克兰议会人权专员柳德米拉·德尼索娃周五谴责说，俄罗斯军队在占领首都基辅附近的布查市期间强奸了未成年人。

丹尼索娃在她的 Facebook 页面上发布了一篇帖子，列出了至少两名未成年人的案件，一名十四岁的女孩和一名 11 岁的男孩，据称他们被俄罗斯占领者强奸。

在这方面，杰尼索娃敦促欧洲安全与合作组织（欧安组织）和联合国调查这些事实。

这位乌克兰国会议员说：“地球上或地狱中没有任何地方可以让这些种族主义罪犯躲避报复，” 他坚持认为，1949 年《日内瓦国际人道主义法公约》“严格禁止” 强奸。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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