YouTube blocked the official channel of the Russian Parliament due to US sanctions

国会下院议长维亚切斯拉夫·沃洛丁谴责 YouTube频道 “Duma-TV” 在视频平台上被封锁。

莫斯科的记者发现，自周六以来，无论有没有虚拟专用网络（VPN），都无法在平台上访问该频道，该设备可让您避免堵塞。

根据谷歌的说法，由于美国政府最近颁布的制裁措施，该网络被关闭。“Google承诺遵守所有适用的制裁措施和商业法。如果帐户违反了我们的使用条款，我们将采取适当的措施。” 该组织的发言人在转交给法新社的一份声明中说。

沃洛丁向他的电报帐户抱怨说：“美国希望垄断信息的传播。”他说：“我们不能允许这样做。”

根据莫斯科的说法，“杜马电视” 频道在YouTube上拥有超过14.5万名关注者。它播放议会辩论、对俄罗斯国会议员的采访和现场直播的摘录。

“一切似乎都表明YouTube已经签署了自己的信念，” 俄罗斯外交发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）在电报上做出了回应，敦促俄罗斯人将其内容转移到本地平台。“快点，” 他补充说。

俄罗斯电信监管机构罗斯科姆纳佐尔要求谷歌 “立即” 恢复 “Duma-TV” 账户。

最近几周，在乌克兰冲突期间，俄罗斯当局一再指责YouTube封锁了俄罗斯媒体和官员的帐户。

发布国会议员独家评论和全体会议广播的杜马电视频道迄今为止不受美国平台公司为报复入侵乌克兰而宣布的针对俄罗斯官方机构和媒体广播的限制。

尽管如此，根据塔斯社收集的说明，杜马当局表示，他们 “已为这种情况做好了准备”，并宣布将继续在RuTube，VKontakte或 T elegram消息传递频道等俄罗斯平台上进行广播。

（来自法新社和欧罗巴出版社的信息）

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