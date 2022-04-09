布莱恩·克兰斯顿和亚伦·保罗会在 “Better Call Saul” 中客串吗？

鲍勃·奥登柯克（Bob Odenkirk）在经历了两个令人难以置信的系列和明确的奉献之后向角色道别(Netflix)

Bet ter Call Saul 的最后一个赛季将于今年到来，对于那些开始这一旅程的粉丝来说，这可能会感到惊讶绝命毒师。自从 2015 年发布衍生产品以来，总是存在一个问号，即客串是否布莱恩·克兰斯顿和扮演沃尔特·怀特的演员亚伦·保罗是可能的还有原创小说中的杰西·平克曼。在即将得出结论的边缘，衍生系列的创作者解决了这种可能性。

“ 如果演出在没有 [克兰斯顿和保罗] 出现的情况下结束，那将是一种耻辱，不是吗？ ”，文斯·吉利根在与《综艺》杂志的对话中说。他开玩笑说：“你先在这里听见，” 共同创作者彼得·古尔德补充说：“ 如果要发生，那就是这两个节目开始相交的时候。[...]可以肯定的是，这两个世界以你以前从未见过的方式相交 。”

鲍勃·奥登柯克主演的故事是 2008 年至 2013 年播出的《绝命毒师》的前传。在最初的事件发生前六年，这次旅行始于本世纪初的吉米·麦吉尔（Jimmy McGill），当时他担任低名律师，并将客户办公室留在美容院的后室。通过这种方式，我们观察到角色的转变，他从以前的骗子变成了法律人物和与新墨西哥州阿尔伯克基的贩毒集团有联系的罪犯。

自 2015 年 2 月以来，Bet ter Call Saul 开始在 AMC 的美国信号上进行广播，迄今为止，该剧情已经播出了五个赛季 。在拉丁美洲，标题可以在 Netflix 平台上看到，第六集也是最后一集将很快发行。预计本赛季结束将与 B reaking Bad 的开始直接相关。

尽管布莱恩·克兰斯顿和亚伦·保罗可能重返令人难忘的角色尚不确定，但他们俩都已经在 2019 年通过《绝命毒师》电影《El Camino》重演了他们的角色。影片讲述了杰西的逃亡，杰西被迫在托德（杰西·普莱蒙斯）和杰克叔叔（迈克尔·鲍恩）领导的帮派的权力下从事奴役工作。

El universo 扩展了 Breaking Ba d

文斯·吉利根是电视上最伟大的故事之一的策划者。沃尔特·怀特（Cranston）是一位化学教授，被诊断出患有无法手术的肺癌，他找到了解决财务问题的完美答案：烹饪和出售甲基苯丙胺。他和一位老同学杰西·平克曼（Jesse Pinkman）一起创办了一家多汁的生意，这可以恢复给家人带来美好未来的希望，因为他有一个患有脑瘫的十几岁的儿子和一个怀有第二个女儿的妻子。

后来进入该系列结尾的《绝命毒师》的衍生作品是B@@ etter Call Sau l 和 El Camino：绝命毒师的电影。所有这些影片都可以在Netflix目录中观看。 4月19日，索尔·古德曼的故事第六季的第一部分将发布 。

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